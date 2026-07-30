Kärntner Landeswappen für Lam Research: Standort Villach feiert 40 Jahre Innovation für die Halbleiterindustrie

Villach (OTS) -

Die Lam Research Corp. (Nasdaq: LRCX) gab heute bekannt, dass dem Unternehmen das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens verliehen wurde, eine der höchsten Auszeichnungen des Landes Kärnten. Überreicht wurde diese von Daniel Fellner, Landeshauptmann von Kärnten, im Rahmen einer Feier am Entwicklungs- und Produktionsstandort von Lam Research in Villach anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Unternehmens in der Region.

Mit der Auszeichnung wird der jahrzehntelange Beitrag von Lam zu technologischer Innovation, Qualifizierung von Fachkräften, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Wachstum in der Region gewürdigt. Sie unterstreicht zudem die Rolle des Unternehmens bei der Stärkung Kärntens als international anerkanntes Zentrum für Halbleiterkompetenz und hochentwickelte Fertigung.

„40 Jahre Lam Research in Villach stehen für 40 Jahre Forschung und Entwicklung, für 40 Jahre permanente Innovation, für 40 Jahre technologische Exzellenz, für konsequente Ausbildung und für gesellschaftliche Verantwortung“, sagte Daniel Fellner, Landeshauptmann von Kärnten. „Lam Research betont zwei starke Gedanken: Gemeinsamkeit und Fortschritt. Genau das ist es, was Zukunft und Erfolg ausmacht. Als Kärntner Landeshauptmann gratuliere ich dazu ganz herzlich. Und als Technologiereferent darf ich sagen: Ich bin stolz, ein solches Vorzeigeunternehmen, das für die größten und bekanntesten Chiphersteller auf der Welt produziert, in Kärnten zu wissen.“

„Das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens zu erhalten, ist eine große Ehre und spiegelt das Engagement, die Kompetenz und den Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Villach wider“, sagte Aaron Fellis, Corporate Vice President und General Manager, Wet Equipment Technology Systems bei Lam Research, der die Auszeichnung im Rahmen der heutigen Feier entgegennahm. „Seit 40 Jahren unterstützt unser Team in Villach weltweit Kunden dabei, einige der komplexesten Herausforderungen in der Halbleiterfertigung zu bewältigen, und leistet zugleich einen Beitrag zu Innovation, Talententwicklung und nachhaltigem Wachstum hier in Kärnten. Wir fühlen uns durch diese Anerkennung sehr geehrt und danken dem Land Kärnten sowie den Menschen in der Region für die langjährige Unterstützung.“

Villach als Zentrum internationaler Halbleiterkompetenz

Seit vier Jahrzehnten nimmt der Standort Villach von Lam eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von Technologien für die Halbleiterfertigung ein. Heute ist der Standort ein globales Kompetenzzentrum für Reinigungs- und Nassprozesstechnologien, die Halbleiterhersteller dabei unterstützen, die Leistungsfähigkeit, Ausbeute und Zuverlässigkeit zu erreichen, die für immer komplexere Bauelemente in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechnen und hochentwickelte digitale Infrastruktur erforderlich sind.

Die Wurzeln von Lam in Österreich reichen bis ins Jahr 1986 zurück, als SEZ gegründet wurde, ein Pionier der Einzelwafer-Reinigungstechnologie, der seit 2008 zu Lam Research gehört. Seither sind die österreichischen Aktivitäten des Unternehmens in Villach gewachsen und wurden auf Salzburg ausgeweitet, wo Lam sein Kompetenzzentrum für Panel-Level Packaging betreibt. Gemeinsam tragen diese Standorte zur Entwicklung von Technologien bei, die Halbleiterhersteller weltweit unterstützen.

Technologien für die Halbleitergeneration von morgen

Mit der stetig wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Technologien wird auch die Halbleiterfertigung immer komplexer. Die von Lam in Villach entwickelten fortschrittlichen Technologien für Reinigung und Oberflächenvorbereitung spielen eine entscheidende Rolle, um jene Präzision, Prozesskontrolle und Fertigungsfähigkeit zu ermöglichen, die Halbleiterbauelemente der nächsten Generation erfordern.

„Während Rapidus auf das anspruchsvolle Ziel hinarbeitet, moderne Logikhalbleiter beginnend mit der 2-Nanometer-Generation zu realisieren, schätzen wir Lams Engagement für Innovation, Qualität und Zusammenarbeit sehr“, sagte Yasumitsu Orii, Ph.D., Senior Managing Executive Officer und Leiter des Engineering Center, Rapidus Corporation. „Die in Villach entwickelten und gefertigten Technologien zählen zu den bedeutendsten Beiträgen Österreichs zum globalen Halbleiter-Ökosystem und spielen eine wichtige Rolle dabei, die nächste Generation von Halbleitern zu ermöglichen, darunter moderne Logikchips und Advanced Packaging, KI und künftige Anwendungen, die unsere Industrie und Gesellschaft prägen werden.“

Das Kärntner Landeswappen folgt auf die Verleihung des Villacher Stadtwappens an Lam im Jahr 2024. Damals würdigte der Villacher Bürgermeister Günther Albel Lam für seine Verdienste um die Menschen und den Wirtschaftsstandort vor Ort.

Über Lam Research

Die Lam Research Corporation (NASDAQ: LRCX) ist ein weltweiter Anbieter innovativer Anlagen und Dienstleistungen für die Wafer-Fertigung in der Halbleiterindustrie. Die Anlagen und Dienstleistungen von Lam ermöglichen es Kunden, kleinere und leistungsfähigere Halbleiterbauelemente herzustellen. Tatsächlich wird heute nahezu jeder hochentwickelte Chip mithilfe von Lam-Technologie gefertigt. Lam Research verbindet herausragende Systemkompetenz, Technologieführerschaft und eine starke werteorientierte Unternehmenskultur mit einem konsequenten Engagement für seine Kunden. Lam Research ist ein FORTUNE 500®-Unternehmen mit Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und Standorten weltweit. Weitere Informationen unter https://www.lamresearch.com/de/ (LRCX).

Pressekit

Weitere Informationen über Lam Research, Hintergrundmaterial sowie Pressefotos von der Jubiläumsveranstaltung stehen im digitalen Pressekit zur Verfügung.

Diese Presseaussendung ergeht im Auftrag von Lam Research.