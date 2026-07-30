- 30.07.2026, 13:10:02
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Neue kompakte Wärmepumpe für Innenräume vorgestellt
Avancetec präsentierte extrem leise Midea H-Pack für energiesparendes Heizen und Kühlen sowie zur Sanierung fossiler Heizsysteme
Ein Gerät zum energiesparenden und klimaschonenden Heizen und Kühlen, das nicht größer ist als ein Kühlschrank und somit in jede Wohnung passt, wurde dieser Tage erstmals in Österreich präsentiert: Die kompakte Wärmepumpe „Midea H-Pack“, die ab sofort von der Salzburger Firma Avancetec vertrieben wird, ist extrem leise und benötigt kaum Umbauten an einem bestehenden Gebäude: „Ob im Keller, im Hauswirtschaftsraum, auf dem Dachboden oder in einer kleinen Nische, die H-Pack findet überall ihren Platz. Alle Komponenten sind in einem einzigen Gehäuse untergebracht. Das macht die Installation einfach, spart Platz und Kosten“, sagte Avancetec-Prokurist Alexander L. Kain bei der Erstpräsentation in Mondsee. „Sie kommt auch ganz ohne Außengerät an der Fassade oder im Garten aus. Lediglich zwei Verbindungen zur Außenluft müssen geschaffen werden.“
Die neuartige Kompakt-Wärmepumpe hat eine Leistung von 4,5 kW und eignet sich für Wohnflächen von bis zu 140 Quadratmetern. Ideale Einsatzmöglichkeiten bestehen insbesondere im innerstädtischen Bereich, wenn Wohnanlagen über keine geeigneten Gartenflächen für Außengeräte verfügen. „Dank der optimalen Schalldämmung ist der Geräuschpegel so niedrig, dass man sie theoretisch sogar ins Wohnzimmer stellen könnte. Da die beinahe geräuschlose Anlage komplett innen installiert werden kann, gibt es auch keine Lärmbelästigung für Nachbarn“, so Kain.
Daniel Treiber, Technical Director DACH bei Avancetec, verwies darauf, dass die neue H-Pack die erste Wärmepumpe dieser Leistungsklasse für die Nutzung in Wohnräumen ist, die ein neues Kältemittel mit weniger CO2-Emissionen verwendet. Sie kann nicht nur alte Systeme wie beispielsweise Gasthermen ersetzen, sie lässt sich auch mit bestehenden Heizsystemen in einem Haushalt als sogenannte „Hybridlösung“ kombinieren. „Wir sehen uns als Gamechanger am Heizungsmarkt, denn wir sind kein reiner Händler, wir bieten persönliche Beratung bei der Planung und Projektrealisierung sowie flächendeckendes Service sowohl für Private als auch im B2B-Bereich an.“
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