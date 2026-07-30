Neue kompakte Wärmepumpe für Innenräume vorgestellt

Salzburg (OTS) -

Ein Gerät zum energiesparenden und klimaschonenden Heizen und Kühlen, das nicht größer ist als ein Kühlschrank und somit in jede Wohnung passt, wurde dieser Tage erstmals in Österreich präsentiert: Die kompakte Wärmepumpe „Midea H-Pack“, die ab sofort von der Salzburger Firma Avancetec vertrieben wird, ist extrem leise und benötigt kaum Umbauten an einem bestehenden Gebäude: „Ob im Keller, im Hauswirtschaftsraum, auf dem Dachboden oder in einer kleinen Nische, die H-Pack findet überall ihren Platz. Alle Komponenten sind in einem einzigen Gehäuse untergebracht. Das macht die Installation einfach, spart Platz und Kosten“, sagte Avancetec-Prokurist Alexander L. Kain bei der Erstpräsentation in Mondsee. „Sie kommt auch ganz ohne Außengerät an der Fassade oder im Garten aus. Lediglich zwei Verbindungen zur Außenluft müssen geschaffen werden.“

Die neuartige Kompakt-Wärmepumpe hat eine Leistung von 4,5 kW und eignet sich für Wohnflächen von bis zu 140 Quadratmetern. Ideale Einsatzmöglichkeiten bestehen insbesondere im innerstädtischen Bereich, wenn Wohnanlagen über keine geeigneten Gartenflächen für Außengeräte verfügen. „Dank der optimalen Schalldämmung ist der Geräuschpegel so niedrig, dass man sie theoretisch sogar ins Wohnzimmer stellen könnte. Da die beinahe geräuschlose Anlage komplett innen installiert werden kann, gibt es auch keine Lärmbelästigung für Nachbarn“, so Kain.