AVISO / PK / Di., 4.8.: Sportministerium und Österreichischer Schwimmverband präsentieren Update zur Schwimm-Offensive

Wien (OTS) -

Der Österreichische Schwimmverband (OSV) und das Sportministerium präsentieren Österreichs bisher größte Schwimmflächen-Erhebung und stellen aktuelle Maßnahmen vor, um die Schwimmkompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Medienvertreter:innen sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.

Teilnehmer:innen:

Michaela Schmidt, Sport-Staatssekretärin

Julia Powischer, OSV-Generalsekretärin

Susanne Polansky, Bundeskoordinatorin „Learn to Swim“, OSV

Wann: Dienstag, 4. August 2026, 10:00 Uhr

Wo: Badeschiff Wien, Donaukanal/Franz-Josefs-Kai 4, 1010 Wien

Wir bitten um vorherige Anmeldung unter [email protected] und freuen uns auf Ihr Kommen!