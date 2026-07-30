  • 30.07.2026, 12:21:32
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  • OTS0086

AVISO / PK / Di., 4.8.: Sportministerium und Österreichischer Schwimmverband präsentieren Update zur Schwimm-Offensive

Wien (OTS) - 

Der Österreichische Schwimmverband (OSV) und das Sportministerium präsentieren Österreichs bisher größte Schwimmflächen-Erhebung und stellen aktuelle Maßnahmen vor, um die Schwimmkompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Medienvertreter:innen sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.

Teilnehmer:innen:
Michaela Schmidt, Sport-Staatssekretärin
Julia Powischer, OSV-Generalsekretärin
Susanne Polansky, Bundeskoordinatorin „Learn to Swim“, OSV

Wann: Dienstag, 4. August 2026, 10:00 Uhr
Wo: Badeschiff Wien, Donaukanal/Franz-Josefs-Kai 4, 1010 Wien

Wir bitten um vorherige Anmeldung unter [email protected] und freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 71606-664781
[email protected]
www.bmwkms.gv.at

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