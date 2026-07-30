  • 30.07.2026, 12:19:02
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Novak: Starke Stimme für Wiens Unternehmerinnen und Unternehmer: Gratulation an Margarete Kriz-Zwittkovits

Wien (OTS) - 

„Margarete Kriz-Zwittkovits ist eine erfolgreiche Unternehmerin, eine starke Interessenvertreterin und eine Frau, die weiß, wie Wirtschaft funktioniert, weil sie sie selbst lebt. Ich freue mich besonders darüber, dass künftig zwei starke Döblinger Frauen gemeinsam Verantwortung für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Wien tragen werden. Das ist ein starkes Signal für Wien. Denn Wirtschaft lebt von Mut, Leistung und Innovation. Und sie lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen. All das bringt Margarete Kriz-Zwittkovits mit. Ich gratuliere ihr zu dieser verantwortungsvollen Funktion und wünsche ihr viel Kraft, Erfolg und die notwendige Unterstützung für die kommenden Aufgaben“, so Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

Die Wirtschaftskammer Wien und die Stadt Wien verbindet eine enge Zusammenarbeit in zentralen Fragen der Standortentwicklung. Auch in Zukunft werden die Umsetzung gemeinsamer Zukunftsprojekte, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts sowie die Unterstützung der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer im Mittelpunkt stehen. Wiener Unternehmen brauchen eine starke Stimme, Verlässlichkeit und Partner*innen, die an einem Strang ziehen. Das gemeinsame Ziel ist klar: ein starkes Wien mit einer starken Wirtschaft.

„Starke Frauen schaffen starke Unternehmen. Starke Unternehmen schaffen Arbeitsplätze. Und das ergibt ein starkes Wien. Deshalb gilt heute mehr denn je: Starke Frauen. Starke Wirtschaft. Starkes Wien“, so Novak abschließend.

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