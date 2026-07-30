SWV Österreich: Jetzt geht es um die Sache – Chance für konsequente Kammerreform nutzen

Wien (OTS) -

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Österreich (SWV Österreich) sieht den angekündigten Wechsel an der Spitze der Wirtschaftskammer Wien als Chance, den eingeschlagenen Reformkurs innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation entschlossen fortzusetzen.

„Jetzt geht es nicht um Personaldebatten, sondern um die Sache. Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich eine Wirtschaftskammer verdient, die geschlossen an Lösungen arbeitet und ihre Energie nicht in interne Diskussionen, sondern in die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Österreich investiert“, erklärt SWV-Österreich-Präsident Bernd Hinteregger.

„Ich bin in die Interessensvertretung gegangen, um echte Verbesserungen für die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land zu schaffen. Genau darauf müssen wir jetzt alle unseren Fokus richten. Es braucht weniger Bürokratie, mehr Service, mehr Transparenz und eine Interessenvertretung, die jeden Tag für die Betriebe arbeitet.“

Besonders positiv bewertet der SWV, dass mit der Neubesetzung erstmals eine Frau an der Spitze der Wirtschaftskammer Wien stehen wird. Dass künftig erstmals eine Frau die Wirtschaftskammer Wien führen wird, sei ein wichtiges und erfreuliches Signal.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauche Österreich eine starke und moderne Interessenvertretung. „Die Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten sich zu Recht eine Wirtschaftskammer, die anpackt, gestaltet und Lösungen entwickelt. Diese Chance sollten wir jetzt gemeinsam nutzen. Der Reformprozess muss mit voller Kraft weitergeführt werden – im Interesse aller Betriebe und eines starken Wirtschaftsstandortes Österreich“, so Hinteregger abschließend.