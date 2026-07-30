ASFINAG: Starkes Reisewochenende steht mit Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg vor der Tür

Wien (OTS) -

Für knapp 30 Millionen Menschen in Deutschland starten mit diesem Wochenende die Sommerferien. Das führt zu starker Verkehrsbelastung und Verzögerungen auf den bekannten Reiserouten speziell in Richtung Süden. Bereits bis Freitagnachmittag ist somit mit deutlich mehr Verkehr auf den Transitrouten zu rechnen. Bis einschließlich Sonntag kann es auf den Strecken A 9, A 10 sowie auf der A 12 und A 13 im gesamten Verlauf zu Verzögerungen kommen. Ebenso betroffen ist die Verbindung von Passau über Linz und Wien zur Grenze Nickelsdorf und der Großraum Wien mit allen Stadtausfahrten.

Längere Verzögerungen und Staus kann es erwartungsgemäß auf der A 2 vor der Tunnelbaustelle auf der Pack, auf der A 10 vor der Mautstelle St. Michael, auf der A 11 vor dem Karawankentunnel und auf der A 13 vor der Luegbrücke geben. Zusätzlich besteht am Grenzübergang Spielfeld vor einer Baustelle auf slowenischer Seite Staugefahr. Auf der Luegbrücke stehen bis Oktober durchgehend zwei Fahrstreifen zur Verfügung, LKW, Busse und schwere Gespanne müssen den linken Fahrstreifen benutzen.

Pilotversuch am Wochenende mit Sperren einzelner Abfahrten an der A 10 Tauern Autobahn

Im Rahmen des Transitmanagements auf der A 10 werden am Samstag versuchsweise einzelne Auf- und Abfahrtsrampen im Tennengau zwischen 6 und 16 Uhr gesperrt, um Ausweichverkehr zu verhindern. Davon vor allem betroffen sind die Anschlussstellen Kuchl und Golling. Des Weiteren besteht an diesem Wochenende in Fahrtrichtung Süden zeitweise eine 80km/h Geschwindigkeitsbeschränkung für alle Fahrzeuge zwischen Salzburg und Golling sowie eine 100km/h Beschränkung bis zur Mautstelle St. Michael.

Auf der Website asfinag.at/a10 finden Verkehrsteilnehmende alle wesentlichen Informationen zum Transitmanagement sowie sämtliche Details der Pilotversuche am kommenden Samstag.

Eine gute Routenplanung spart Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute. Alle aktuellen Reisezeitverluste sowie Verkehrsprognosen für eine vorausschauende Reiseplanung auf der A10 findet man auf der neuen Website https://www.driveaustria.info/