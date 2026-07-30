Wenn der Sommer alles gibt, ist Spezi® bereit

Wien (OTS) -

Der Sommer ist in vollem Gange und mit ihm die Zeit für Ausflüge an den See, entspannte Nachmittage im Freibad, Festivals und Wochenenden in der Natur. Passend dazu sorgt Spezi® nicht nur für die beliebte Erfrischung aus Cola und fruchtiger Orange, sondern präsentiert mit den neuen Spezi® Badeschlapfen und dem Spezi® Dry Bag zwei praktische Sommerbegleiter für alle, die die warmen Tage in vollen Zügen genießen möchten. „Sommer bedeutet für viele Menschen, jede freie Minute draußen am Wasser, auf Festivals oder unterwegs mit Freund:innen zu verbringen. Genau dort gehört auch Spezi® hin. Mit unseren neuen Sommer-Artikeln wird die Marke noch stärker Teil dieser besonderen Momente" , erklärt Marketingleiter Claus Hofmann-Credner.

Ob ein spontaner Sprung in den Badesee, ein Nachmittag im Freibad oder ein Wochenende am Campingplatz die neuen Spezi® Badeschlapfen verbinden hohen Tragekomfort mit markantem Design und machen überall eine gute Figur. Gefertigt aus strapazierfähigem PVC, wasserfest und mit rutschfester Sohle ausgestattet, sind sie der ideale Begleiter für warme Sommertage.

Damit auch Smartphone, Schlüssel oder Geldbörse trocken bleiben, ergänzt der neue Spezi® Dry Bag die Sommerausstattung perfekt. Das robuste, wasserdichte Material schützt zuverlässig vor Wasser, Sand und Schmutz und macht den 3-Liter-Bag zum praktischen Begleiter für Ausflüge an den See, Bootstouren, Festivals oder den Strand. Dank Roll-Top-Verschluss und abnehmbarem Schultergurt ist er ebenso funktional wie unkompliziert.

Wer sich die perfekten Begleiter für den Sommer sichern möchte, findet die neuen Spezi® Badeschlapfen für 24,99 Euro und den Spezi® Dry Bag für 14,99 Euro ab sofort im offiziellen Spezi® Webshop unter https://www.spezi.at/de/shop .

Über Spezi®

Die Cola-Mix Marke mit fruchtiger Orange hat eine lange Tradition in Österreich. Die ersten Spezi® Cola-Mix Getränke wurden in den Wirtshäusern in den 50er und 60er Jahren ausgeschenkt.

Heute wird Spezi®, als eine in Österreich eingetragene Marke von Almdudler vertrieben und stetig weiterentwickelt. Seit der Neuübernahme hat die Marke bereits ein erfolgreiches Rebranding durchlaufen und gewinnt kontinuierlich neue Marktanteile. Aktuell gibt es die österreichische Marke Spezi® in sieben Gebindegrößen – passend zu jedem Anlass und allen voran in der trendigen 0,33 L Dose.