ÖVP – Figl zu Ruck-Rücktritt: Notwendiger und längst überfälliger Schritt

Wien (OTS) -

„Der Rücktritt von Walter Ruck ist ein notwendiger und längst überfälliger Schritt. Als Wiener Volkspartei haben wir uns von Beginn an ganz deutlich von diesem Politikverständnis distanziert und in weiterer Folge einstimmig den Parteiausschluss im Bundesparteivorstand beschlossen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Markus Figl.

„Die Wienerinnen und Wiener verdienen sich eine andere Art von Politik als das alte System von Ludwig und Ruck. Jetzt gilt es, Vertrauen wiederherzustellen und die notwendigen Reformen umzusetzen – im Sinne der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer und einer starken Wirtschaftsvertretung“, so Figl weiter. Entscheidend ist, dass die Interessen der Wiener Betriebe wieder konsequent im Mittelpunkt stehen und die Wirtschaftskammer jene starke, moderne und verlässliche Interessenvertretung ist, die die Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten. Dies muss jetzt sichergestellt werden.