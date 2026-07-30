Grüne Wien/Kraus, Malle: Rücktritt von Ruck war überfällig – Wann bricht Bürgermeister Ludwig sein Schweigen?

Wien (OTS) -

„Der Rücktritt von Walter Ruck als Präsident der Wiener Wirtschaftskammer war längst überfällig. Bemerkenswert ist, dass sich alle von Ruck distanziert haben – nur Bürgermeister Ludwig hält ihm weiterhin die Stange. Auch zu den frauenverachtenden Aussagen Rucks hat der Bürgermeister bis heute kein kritisches Wort zustande gebracht“, so Parteivorsitzender Peter Kraus und stv. Klubobfrau und Frauensprecherin Julia Malle von den Wiener Grünen. „Der Rückritt von Walter Ruck kann nur ein erster Schritt sein. Was bleibt: Sexismus, Postenschacher und Freunderlwirtschaft – und das ist alles weiterhin höchst aufklärungswürdig“, so Kraus und Malle weiter.



Weitere schwere Vorwürfe



Zudem bringt die neueste Berichterstattung im Kurier, in der etwaige Absprachen rund um ein Projekt beim Meidlinger Unfallkrankenhaus im Raum stehen, den Bürgermeister noch weiter in Erklärungsnot. „Angesichts der Aussagen von Ruck drängt sich die Frage auf: Was soll zwischen den beiden Freunden Ruck und Ludwig plötzlich innerhalb eines Monats geklappt haben, was normalerweise einen Prozess über drei Jahre gebraucht haben soll? Hier bleibt vieles noch im Unklaren“, so Kraus.

„Der Bürgermeister kann sich keinen weiteren Tag in Schweigen hüllen. Er muss für Aufklärung sorgen und sich auch endlich zu den schweren Vorwürfen von Postenschacher bis hin zu den frauenverachtenden Aussagen äußern. Ein weiteres Durchtauchen und Wegducken geht sich schon lange nicht mehr aus“, appelliert Malle an den Bürgermeister.



Machtmissbrauch und Frauenfeindlichkeit



„Die veröffentlichten Mitschnitte in der Causa Ruck zeigen ein verheerendes Bild von Machtmissbrauch und Sexismus. Das Schweigen des Bürgermeisters folgt hier einem Muster, denn auch schon zu den Missständen in der MA59, wo es um ganz ähnliche Vorwürfe geht, hat sich Ludwig nicht geäußert“, so Kraus und Malle abschließend.