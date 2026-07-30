31. Ambraser Schlossfest: Renaissanceflair, Musik und Familienprogramm vor historischer Kulisse

Innsbruck (OTS) -

Wenn sich Schloss Ambras Innsbruck mit seiner weitläufigen Parkanlage am 15. August wieder in einen lebendigen Bühnenraum der Renaissance verwandelt, steht eines der beliebtesten Kulturfeste Tirols auf dem Programm. Bereits zum 31. Mal laden Schloss Ambras Innsbruck und die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik zum Ambraser Schlossfest ein. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Renaissanceschlosses erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Nachmittag mit Musik, Geschichte, Kunst und Unterhaltung für alle Generationen.

Den feierlichen Auftakt bildet um 14.00 Uhr der traditionelle Festeinzug. Gemeinsam mit Akrobat*innen, Künstler*innen, Musiker*innen, historischen Darsteller*innen und Ehrengästen zieht der Festzug durch das Schlossgelände.

Ein vielseitiges Kulturprogramm lädt dazu ein, Schloss Ambras Innsbruck aus unterschiedlichen Perspektiven zu entdecken. In Kurzführungen, darunter auch zwei in italienischer Sprache, können Kinder und Erwachsene die berühmten Sammlungen des Hauses kennenlernen – wie die Rüstkammern und die Kunst- und Wunderkammer – sowie die Sonderausstellung „Das Blut der Medusa“ (26. Juni bis 31. Oktober 2026) besuchen. Musikalische Höhepunkte setzen das Ensemble Rosarum Flores in der St. Nikolauskapelle (Konzertbeginn: 15:00 Uhr, 16:00 Uhr und 17:00 Uhr) sowie das Ensemble Hanse Pfeyfferey im Spanischen Saal (Konzertbeginn: 14:30 Uhr, 15:30 Uhr und 16:30 Uhr). Die Galna Humlor – die FolkCore-Band aus dem Herzen der Alpen – beleben den ganzen Nachmittag den Park und spielen auch zum Abschluss des Festes ab 18.50 Uhr auf.

Artisten, Tiere, Attraktionen

Besucherinnen und Besucher des Festes dürfen sich auf zahlreiche Attraktionen im gesamten Schlosspark freuen. Neben der heuer erstmals vorhandenen Kartenpyramide wird als Neuheit ein Cromosauro losgelassen und mit Walking Acts begeistern. Ritterkämpfe, Fahnenschwinger*innen, Stelzengeher*innen, Akrobatik und historische Tänze sorgen für eindrucksvolle Momente und lassen die Welt der Renaissance lebendig werden.

Auf die jüngsten Gäste warten darüber hinaus zahlreiche Mitmachangebote: Historische Kinderspiele, eine Malstation sowie Kinderschminken laden zum Ausprobieren, Spielen und Gestalten ein.

Ob Kulturinteressierte, Familien oder neugierige Zeitreisende: Das Ambraser Schlossfest verbindet Geschichte, Musik und Unterhaltung auf einzigartige Weise und macht Schloss Ambras Innsbruck für einen Tag zum lebendigen Schauplatz der Renaissance. Wer mitfeiert, bringt am besten eine eigene Trinkflasche mit – der Umwelt zuliebe wird auf Plastikbecher verzichtet. Für eine bequeme An- und Abreise sorgt im Viertelstundentakt ein kostenloser Shuttlebus zwischen dem DEZ und Schloss Ambras Innsbruck.

Das Ambraser Schlossfest wird großzügig unterstützt vom Hauptsponsor Innsbrucker Kommunalbetriebe sowie von der Stadt Innsbruck, dem Bundesministerium WKKMS, dem Land Tirol, dem Innsbruck Tourismus, den Österreichischen Bundesgärten, der Tiroler Tageszeitung, dem Einkaufszentrum DEZ und privaten Spender*innen.

Programm-Details finden Sie hier.



Schlossfest Ambras - Informationen auf einen Blick

· Termin: 15. August 2026, 14:00 bis 19:00 Uhr

· Ort: Schloss Ambras Innsbruck, Schlossstraße 20, 6020 Innsbruck

· Freier Eintritt

· Platzkarten für Führungen und Konzerte direkt vor Ort um Ꞓ 6 erhältlich

· Kostenloser Shuttlebus im 15-Minuten-Takt zwischen DEZ und Schloss Ambras Innsbruck