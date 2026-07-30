Bereit fürs Abenteuer Liebe: Neue Ausgabe der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumssaison am 3. August

Wien (OTS) -

In Folge vier der Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 3. August 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 (und schon 24 Stunden vorab auf ORF ON) begleitet Nina Horowitz sechs neue Singles auf ihrer Partnersuche. Diesmal sind die drei Damen und drei Herren in Wien, Oberösterreich, der Steiermark und Tirol zu Hause, wo das Filmteam sie besucht hat. Für Bernhard aus dem Mühlviertel sind gemeinsame Interessen und Harmonie in der Beziehung mit einer neuen Frau das Wichtigste; die Steirerin Sabine bittet auf sehr poetische Art Amor, ihr den richtigen Herzenspartner zu finden; und der jagdfreudige Norbert aus Tirol schätzt an einer Frau besonders Natürlichkeit und Sinn für Humor. Die kunstaffine Wienerin Heidi träumt von einem Mann mit weichem Kern, denn Machos sind für sie tabu; der sportliche Elmar – ebenfalls aus Wien – sucht eine ebenso aktive Frau fürs Herz, für die er auch bereit wäre, nochmal an einem anderen Ort neu anzufangen; und Vera – dritter Wiener Single dieser Runde – verspürt noch viel Liebe, die sie gerne mit einem respektvollen und herzlichen Mann teilen möchte.

Weitere Details zu den sechs neuen Singles

Bernhard, 55, Hausverwalter aus Oberösterreich, ist leidenschaftlicher Formel-1-Autogrammkartensammler und versucht jetzt genauso leidenschaftlich mit Hilfe der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ seine Traumfrau zu finden. Diese sollte eine schlanke bis normale Figur haben, braune Augen und langes Haar findet der Kandidat besonders attraktiv. „Sie sollte eine natürliche Frau sein, die mit beiden Beinen am Boden geblieben ist“, beschreibt er seine Wunschpartnerin. Auch beim Alter zeigt sich der Mittfünfziger sehr offen: „Meine Zukünftige kann durchaus von 35 bis 55 Jahre alt sein.“ Die Körpergröße spielt für Bernhard, der selbst 1,78 Meter misst, hingegen keine Rolle. Dank einer abgeschlossenen Kochlehre kommt er bestens allein am Herd zurecht und sucht keine Frau, die ihm die Hausarbeit abnimmt. Viel wichtiger sind für ihn gemeinsame Interessen und eine harmonische Beziehung. „Schön ist, wenn man gemeinsam Spaß haben kann, wenn sie ehrlich ist und wenn sie sensibel sein kann“, sagt der sympathische Oberösterreicher. Zu den Frauen, die er besonders attraktiv findet, zählen Katie Holmes, Kirsten Dunst und Jennifer Lawrence. Dass diese jedoch im schönen Mühlviertel außer Reichweite bleiben, sieht der Single-Mann mit Humor: „Die sind mir beim Schwammerlsuchen noch nicht begegnet.“ Verheiratet war er bisher nie, blickt jedoch auf mehrere Beziehungen zurück. Aus einer davon stammt seine 20-jährige Tochter, zu der er ein sehr gutes Verhältnis pflegt. Jetzt fühlt sich Bernhard bereit für einen neuen Lebensabschnitt und „die Partnerin, mit der ich durch dick und dünn gehen kann.“

Sabine, 62, ehemalige Schadensreferentin aus der Steiermark, möchte mit Amors Unterstützung ihren neuen Herzenspartner finden. „Wie mein Fels in der Brandung, wie ein Windhauch in der Wüste, wie ein Stern am Firmament und wie ein Herzschlag in der Stille soll er sein“, fasst sie es poetisch zusammen. „Er sollte ungefähr so alt sein wie ich, Nichtrauer und gerne größer als 1,85 Meter sein. Kleine, rundliche Männer finde ich nicht besonders attraktiv“, so die Kandidatin. Besonders attraktiv findet sie Männer mit natürlichem Aussehen. Aber: „Ohne Dreitagebart. Ich möchte nicht mit einer Kratzbürste schmusen!“, kichert sie im Interview mit Nina Horowitz. Wer Sabines Herz erobern möchte, sollte außerdem wissen, dass sie allergisch auf Tiere sowie auf Düfte und Parfums reagiert. Ebenso wichtig sind ihr gute Manieren. „Er sollte entsprechende Umgangsformen kennen und auch Tischmanieren haben. Es ist ein Graus, wenn jemand das Messer abschleckt“, sagt die Single-Dame. Zwei langjährige Beziehungen liegen bereits hinter ihr, doch keine war für die Ewigkeit bestimmt. Heute blickt Sabine wieder optimistisch nach vorne und ist bereit für einen neuen Lebensabschnitt zu zweit.

Der 58-jährige Norbert, Bahnbediensteter aus Tirol, hofft auf die große Liebe. Der Stubaitaler weiß, dass die Partnersuche am Land nicht einfach ist: „Wahrscheinlich wäre es leichter, wenn ich in der Stadt jede Nacht in eine Bar gehe, aber so bin ich nicht.“ Seine Freizeit verbringt er lieber in der Natur, insbesondere bei seiner größten Leidenschaft, der Jagd. „Meine Partnerin muss nicht mitgehen, sie sollte jedoch Verständnis dafür haben“, erklärt er. Für die zukünftige Herzensdame würde er sogar das Interieur seiner Wohnung ändern, in der sich viele ausgestopfte Tiere, etwa ein Murmeltier und ein Dachs, finden. Ein weiteres Hobby ist Mundharmonika spielen – und das stellt er auch in seinem ‚Liebesg’schichten‘-Porträt unter Beweis. An einer Partnerin schätzt der Tiroler vor allem Natürlichkeit. Sie sollte nicht wesentlich älter sein als er selbst, doch: „Jünger als 45 sollte sie auch nicht sein.“ Ebenso wichtig ist ihm ein guter Sinn für Humor. Weniger entscheidend ist hingegen die Herkunft seiner Traumfrau: „Alles, was zählt, ist das Gefühl.“ Norbert schaut auf mehrere Beziehungen zurück, von denen jedoch keine von Dauer war. Aus einer dieser Partnerschaften stammt seine mittlerweile erwachsene Tochter, über die er sagt: „Sie ist das Beste, was mir passieren konnte.“ Heute fühlt sich der Kandidat bereit für einen neuen Lebensabschnitt und wünscht sich eine Partnerin für die Zukunft. Sein Wunsch ist klar formuliert: „Ich suche hier die Frau, die für immer bleibt. Und zwar nicht irgendeine, sondern die eine!“

Heidi, 49 Jahre, Pädagogin aus Wien, ist eine leidenschaftliche Skorpiondame und hofft, über die „‚Liebesg’schichten und Heiratssachen“ den Mann fürs Leben kennenzulernen. Die kunstbegeisterte Kandidatin stellt ihre Werke auf Vernissagen aus und verbringt ihre Freizeit gerne in Galerien und Museen. Ihr künstlerisches Talent zeigt sie in ihrem ’Liebesg’schichten‘-Porträt. Besonders wichtig ist der sympathischen Endvierzigerin eine gute Gesprächsbasis. Bei ihrem letzten Date war diese leider nicht vorhanden: Ihr Gegenüber sprach ausschließlich über Fußball-Matches und zeigte kaum Interesse an Kultur. „Er sollte ein weiches Herz haben, ein guter Mensch sein, sowie kreativ, humorvoll und empathisch. Er könnte zwischen 40 und 60 Jahre alt sein“, konkretisiert die Wienerin ihre Vorstellungen. Außerdem soll ihr Zukünftiger ein stattlicher, großer Mann sein und nicht unbedingt ein Obermacho. „Also er sollte schon den Geschirrspüler einräumen“, scherzt die 1,76 Meter große Single-Dame. In jungen Jahren hat Heidi ihre Unabhängigkeit bewusst genossen. Sie war nie verheiratet und hat keine Kinder. Heute wünscht sie sich jedoch einen Partner, mit dem sie sesshaft werden kann. Eine Hochzeit kann sich die lebensfrohe Pädagogin dabei durchaus vorstellen. „Aber ich bin ganz froh, dass ich nicht den Erstbesten geheiratet habe. Somit habe ich mir die Scheidung erspart“, witzelt sie. Nun ist Heidi bereit, ihr Herz erneut zu verschenken und gemeinsam mit dem richtigen Mann einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Elmar, 73, pensionierter Taxiunternehmer aus Wien, sucht eine sportlich aktive Partnerin. „Sie kann zwischen 40 und 60 Jahre alt sein“, sagt der Kanididat, der selbst voller Energie steckt. Sport spielt in seinem Leben eine zentrale Rolle: Ob Windsurfen, Inlineskaten, Radfahren, Schwimmen, Kanu fahren oder Tanzen – Elmar ist am liebsten in Bewegung. Besonders das Tanzen liegt ihm am Herzen: „Ich hoffe, dass sich meine Zukünftige auch dafür begeistern lässt.“ Neben seiner sportlichen Seite ist der Wiener auch musikalisch. Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er Klavier und stellt dieses Talent auch im „Liebesg’schichten“-Porträt unter Beweis, indem er Johann Sebastian Bachs „Prelude No. 1“ erklingen lässt. Bei seiner Wunschpartnerin zählen für ihn vor allem Natürlichkeit, Selbstbewusstsein und ein respektvoller Umgang miteinander. Auf Anmachsprüche oder übertriebenes Flirten kann er gut verzichten. „Ich bin ein Gentleman – das ist für mich selbstverständlich“, beschreibt der Single-Mann sich selbst. Für Schauspielerin Sophie Marceau hegt er zwar große Bewunderung, stellt aber klar: „Meine Zukünftige muss bei Weitem nicht so aussehen.“ Als überzeugter Europäer wäre Elmar für die richtige Frau auch bereit, noch einmal an einem anderen Ort neu anzufangen. Nach drei gescheiterten Ehen hofft er jetzt auf die große Liebe – und schließt sogar eine vierte Hochzeit nicht aus.

Aus Wien kommt auch Vera, 60 plus und ehemalige kaufmännische Assistentin. Sie wünscht sich einen Mann, der sein Herz am richtigen Fleck hat. Äußerlichkeiten spielen für sie nur eine untergeordnete Rolle. Ob schlank oder kräftiger – entscheidend ist etwas anderes: „Dass er Gefühle zeigt und keinen Bart hat, das kitzelt meine empfindliche Haut.“ Von „Freundschaft Plus“ hält Vera nichts: „Ein Mann sollte Herz und Respekt haben.“ Besonders attraktiv findet sie ein freundliches Lächeln und wenn der potenzielle Partner auch Interesse an ihren beiden Windhunden zeigt. Raucher, Playboys oder Paschas kommen für die Wienerin, die in der Slowakei aufwuchs und ihre Kindheit während der kommunistischen Ära verbrachte, hingegen nicht infrage. Nach Wien führte sie schließlich die Liebe. Ihren späteren Ehemann lernte sie kennen, als er in Bratislava Urlaub machte und sie auf der Straße nach dem Weg fragte. 40 Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, bis er unerwartet verstarb. „Das war sehr schmerzhaft. Aber ich bin wieder bereit, in mir ist noch so viel Liebe, die ich gerne teilen würde“, sagt die fidele Seniorin. In einer Beziehung gehören für sie auch Zärtlichkeiten dazu: „Ich kuschle gerne, möchte meinen Partner riechen und spüren.“ Sollte ihr Zukünftiger dem Kuscheln zunächst weniger abgewinnen können, sieht Vera das gelassen. „Dann bringe ich es ihm schon bei“, schmunzelt sie.

Die Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV. Weitere Details sind unter presse.ORF.at abrufbar.