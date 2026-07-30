Schärdinger bleibt Österreichs meistgewählte Lebensmittel-Marke

Wels (OTS) -

Schärdinger ist und bleibt die meistgewählte FMCG-Marke Österreichs. Das bestätigt die aktuelle YouGov Brand Footprint-Studie, die jährlich analysiert, welche Marken am häufigsten den Weg in die Einkaufswägen der Konsumentinnen und Konsumenten finden. Mit 63,9 Millionen Consumer Reach Points (CRP) sichert sich Schärdinger erneut den ersten Platz im österreichischen Markenranking.

FMCG ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung „Fast Moving Consumer Goods“, worunter Lebensmittel, aber auch absatzstarke Konsumgüter wie Kosmetika, Körperpflegeprodukte oder Wasch- und Reinigungsmittel fallen.

Die internationale Studie „YouGov Brand Footprint: A View from Europe“ untersucht das Kaufverhalten in europäischen Märkten und zeigt, welche Marken trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds das größte Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher genießen.

Grundlage des Rankings ist der Consumer Reach Point (CRP) – eine Kennzahl, die Reichweite, Haushaltsdurchdringung und Kaufhäufigkeit einer Marke kombiniert. Jeder CRP steht für eine bewusste Kaufentscheidung und macht sichtbar, wie oft sich Konsumentinnen und Konsumenten für eine Marke entscheiden.

„Dass Schärdinger erneut die meistgewählte FMCG-Marke Österreichs ist, erfüllt uns mit großer Freude und bestätigt unseren konsequenten Weg. Hinter jeder Kaufentscheidung steht das Vertrauen unserer Konsumentinnen und Konsumenten – und genau dieses Vertrauen möchten wir uns jeden Tag aufs Neue verdienen.“, so Schärdinger Geschäftsführer Josef Braunshofer.

Als österreichische Traditionsmarke steht Schärdinger seit Generationen für hochwertige Milchprodukte aus Österreich, Regionalität und Innovationskraft. Mit einem breiten Sortiment – von Milch, Käse und Joghurt bis hin zu modernen Protein- und Convenience-Produkten – begleitet die Marke die Konsumentinnen und Konsumenten durch den gesamten Tag und zählt damit zu den festen Größen im österreichischen Lebensmittelhandel.

Der erneute Spitzenplatz im YouGov Brand Footprint unterstreicht die starke Marktposition von Schärdinger und bestätigt, dass Qualität, Verlässlichkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung auch in herausfordernden Zeiten die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer starken Marke sind.