Kriz-Zwittkovits zur Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien designiert

Wien (OTS) -

Margarete Kriz-Zwittkovits, designierte Präsidentin der WK Wien, kündigt in ihrer ersten Reaktion die Fortsetzung der Reformen in der Wirtschaftskammer Wien an: „Wir werden nun die Kammer wieder in ruhiges Fahrwasser bringen. Die Ereignisse der letzten Wochen haben zu Irritationen geführt, die von unserer eigentlichen Arbeit abgelenkt haben. Die Wirtschaftskammer Wien hat in den letzten Jahren eine Vorreiterrolle bei Reformen eingenommen und wird diesen Reformweg fortsetzen. Die Umsetzung der kürzlich geschlossenen Zukunftsvereinbarung mit der Stadt gehört zu den Prioritäten der Arbeit im Herbst. Die nächsten Wochen werde ich viele Gespräche führen, um möglichst rasch verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und ein neues Kapitel in der Geschichte der Wirtschaftskammer Wien aufzuschlagen.“

Zu den Ereignissen der letzten Wochen hält Kriz-Zwittkovits fest: „Ich habe mit Präsident Ruck ein sehr gutes Arbeitsverhältnis gehabt. Seinen Schritt sich nun ins Privatleben zurückzuziehen halte ich für richtig. Ich werde die einzelnen Aussagen nicht kommentieren, diese betreffen die Vergangenheit. Lassen Sie es mich so sagen: Ich habe keinen Weinkeller, sondern offene Türen für die Unternehmerinnen und Unternehmer dieser Stadt. Jetzt kommt es zu einem Neuanfang.“

Schwerpunkte von Kriz-Zwittkovits waren Zeit ihres politischen Lebens das Eintreten für die Werte des Unternehmertums, die Stärkung der Rolle von Frauen in der Wirtschaft, sowie die Förderung der Lehrlingsausbildung zur Absicherung der Zukunft der Betriebe Wiens. Als Arbeitsschwerpunkt kündigt Kriz-Zwittkovits an, den Servicebereich „auf ein neues Level“ heben zu wollen: „Wir wollen die Kammer noch näher an die Mitglieder bringen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an mehreren zukunftweisenden Projekten, die unser Serviceangebot deutlich aufwerten werden.“

Über die Präsidentin

Margarete Kriz-Zwittkovits wurde in Eisenstadt geboren. Nach der Matura absolvierte sie zahlreiche Aus- und Weiterbildungen und ist seit 1986 Unternehmerin in den Geschäftszweigen kosmetische Dienstleistungen, Parfümeriegroßhandel sowie Entwicklung und Vermietung von gewerblichen und privaten Immobilien.

Von 2008 bis 2014 leitete sie als erste Frau den Österreichischen Gewerbeverein, dessen Ehrenpräsidentin sie danach wurde. Von 2018 bis 2023 saß sie im Aufsichtsrat der ASFINAG Bau Management GmbH. In der Wirtschaftskammer Wien ist sie seit 2015 aktiv, seit 2020 als Vizepräsidentin. Von 2020 bis 2025 stand sie zudem an der Spitze von „Frau in der Wirtschaft" und war bis 2026 WK-Obfrau in Döbling. Ihre politische Laufbahn führte sie 2021 bis 2025 in den Wiener Landtag, wo sie als Abgeordnete und Gemeinderätin diente. Sie war ebenso bis September 2025 Landesparteiobmann-Stellvertreterin der ÖVP Wien, 2017 wurde sie zur Landesgruppenobmann-Stellvertreterin des Wirtschaftsbund Wien gewählt