ASFINAG: Pilotversuche als nächste Phase im Transitmanagement A 10

Salzburg (OTS) -

Am kommenden Wochenende werden im Zuge des Transitmanagements an der A 10 Tauern Autobahn die nächsten Stufen umgesetzt.

Am Samstag werden versuchsweise einzelne Auf- und Abfahrtsrampen im Tennengau zwischen 6 und 16 Uhr gesperrt, um den Ausweichverkehr zu verhindern und den Verkehrsfluss auf der Autobahn zu optimieren. Konkret werden am 1. August die Abfahrten Kuchl und Golling in Fahrtrichtung Süden für den gesamten Verkehr gesperrt. In Golling betrifft die Sperre auch die Auffahrt auf die Autobahn in beide Fahrtrichtungen.

Der lokale Ziel- und Quellverkehr erfolgt über die Anschlussstellen Hallein bzw. Paß Lueg. An den darauffolgenden Wochenenden (8. August und 15. August) kommt es zu ähnlichen Maßnahmen, wobei die Abfahrt Golling in Richtung Süden jedoch offenbleibt, da die Blockabfertigung dann vor die Anschlussstelle verlegt wird.

An den drei Samstagen zwischen 22. August und 5. September startet der Pilotversuch der Maßnahmen im Rückreiseverkehr in Richtung Salzburg – und zwar bei den Anschlussstellen Werfen, Pfarrwerfen und Buchberg beim Knoten Pongau.

Darüber hinaus besteht am kommenden Wochenende in Fahrtrichtung Süden zeitweise eine 80km/h Geschwindigkeitsbeschränkung für alle Fahrzeuge zwischen Salzburg und Golling sowie eine 100km/h Beschränkung bis zur Mautstelle St. Michael.

Überholverbote für Lkw über 7,5 Tonnen und Pkw mit Anhängern über 750 Kilogramm sowie ein Transit-Lkw-Fahrverbot am Samstag komplettieren das Konzept. Alle Verordnungen und detaillierten Infos sind unter www.asfinag.at/a10 abrufbar.

„Mit dem Multifunktionalen Transitmanagement auf der A 10 setzen wir auf moderne und intelligente Verkehrssteuerung. Wir sind als ASFINAG mit dem Land Salzburg und den Anrainergemeinden in konstruktivem Austausch und setzen wie vereinbart die Maßnahmen dieses mehrstufigen Konzeptes schrittweise um. Unser gemeinsames Ziel ist ein verbesserter Verkehrsfluss auf der A 10, sowie Entlastung und mehr Lebensqualität in den Gemeinden an einer der wichtigsten Nord-Süd-Achsen Österreichs“, erklärt ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl.

„Es freut mich, dass wir nun gemeinsam den ersten Schritt des mehrstufigen Programms gehen können. Mit dem Maßnahmenpaket verbessern wir die Verkehrssteuerung auf der Tauernautobahn und versuchen, die Hoheit über unsere Straßen zurückzugewinnen. Es geht darum, den Reiseverkehr dort zu halten, wo er hingehört, nämlich auf die Autobahn. Dadurch sollen die Ortszentren deutlich entlastet werden. Die ersten Pilotversuche sollen bereits eine spürbare Entlastung für die Menschen in den Anrainergemeinden der Autobahn schaffen“, macht Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll deutlich.

Ziel ist es, mit diesen Pilotphasen im Sommer 2026 weitere Erkenntnisse für die Umsetzung der nächsten Schritte bis Sommer 2027 zu gewinnen.

Konkrete Sperrzeiten nun final

Die ASFINAG hat für den Pilotversuch nun mit allen Beteiligten auch die zeitliche Dauer sämtlicher Einschränkungen für kommenden Samstag festgelegt.

Anschlussstelle Kuchl: Sperre der Ausfahrt Richtung Süden von 6 bis 16 Uhr

Anschlussstelle Golling-Abtenau: Sperre der Ausfahrt Richtung Süden von 6 bis 16 Uhr; Sperre der Auffahrt in beide Fahrtrichtungen von 6 bis 16 Uhr

Änderungen sind am Samstag jedoch situationsabhängig möglich – tagesaktuelle Informationen finden Sie unter driveaustria.info sowie asfinag.at.

Allgemeine Abfahrtssperren A 10 Tauern Autobahn

Um den Stauausweichverkehr zu unterbinden, gelten für den Zeitraum vom 11. Juli bis 13. September 2026 (Sommerferien) auf der A 10 im Land Salzburg Abfahrsperren für den Durchreiseverkehr. Fahrzeuge ohne Reiseziel in Österreich dürfen demnach nicht von der Autobahn abfahren. Betroffen sind die Anschlussstellen Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Knoten Pongau, Lammertal-Hüttau, Eben, Altenmarkt, Flachau, Flachauwinkl, Zederhaus.

Verkehrsinformation: DRIVE AUSTRIA – KNOW BEFORE YOU GO

Nur wer informiert ist, kann sein Reise-Fahrverhalten ändern. Mit driveaustria.info stellt die ASFINAG für die Tauern Autobahn ab sofort eine neue mobile Website zur Verfügung. Diese bietet präzise Informationen zu Verkehrslage und Verzögerungen in Echtzeit und ermöglicht auf Prognosebasis eine längerfristige Reiseplanung. Für ein auch internationales Publikum einfach, intuitiv und situationsbezogen aufbereitet, ist es das Ziel, mit Hilfe der neuen Seite den Reiseverkehr besser zu lenken. Nach Eingabe des Ziels erhalten Reisende Updates zu Verkehrslage, Wartezeiten sowie Rast-Tipps für die jeweils relevante Fahrtrichtung. Die ASFINAG bewirbt das neue Tool durch Überkopfanzeigen, Plakate und Brückentransparente entlang der A 10, sowie Info-Kärtchen, die am Walserberg und an den Mautstellen verteilt werden.

Ausblick A 10 Transitmanagement

Wesentliche Schritte im Zusammenhang mit Überwachung und Kontrolle sind für den Sommer 2027 vorgesehen. Dazu zählt der Einsatz einer Section-Control-Anlage, deren Details erst abzustimmen und dann gutachterlich zu bewerten sind. Die Überkopfanzeigen und die dazugehörige Sensorik an der Strecke werden weiter verdichtet und erneuert, sowie die vorausschauende und aktive Zuflussdosierung an ausgewählten Anschlussstellen umgesetzt. Auch die Errichtung von neuen Blockabfertigungsanlagen im Zulauf zu Tauern- und Katschbergtunnel ist im Paket enthalten.