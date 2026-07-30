„Radio Knolliday“: Ö3-Moderator Andi Knoll ist im August wieder auf Ferientour durch Österreich

Wien (OTS) -

Schlauchboot fahren auf der Salza, mit Sänger Philipp Lingg von Schoppernau nach Mellau wandern oder die Alte Donau in Wien der Länge nach durchschwimmen: Ö3-Moderator Andi Knoll hat in den ersten Ferienwochen bereits einiges erlebt – und dabei live auf Ö3 gesendet. Im Rahmen seiner Sendung „Radio Knolliday“ ist er unterwegs in Österreich und taucht ein in die bunte Ferienlandschaft Österreichs. Dabei trifft er die Ö3-Gemeinde und gestaltet gemeinsam mit den Ö3-Hörer:innen seine Nachmittagssendung. Am Montag, den 3. August beginnt der zweite Teil seiner Ferientour – und auf Andi Knoll und die Ö3-Gemeinde warten wieder einige Highlights.

Andi Knoll: „Ich freu mich wieder auf alles, das Österreich im Sommer so zu bieten hat. Vom Hexenexpress bis zum Zwiebelfest, vom Wandern am Jakobsweg in Osttirol bis zu den Bregenzer Festspielen. Los geht‘s als See-Sommelier: Die Österreichischen Badeseen haben ja top Wasserqualität, mal schauen, ob man Unterschiede schmeckt. Ich hole jedenfalls Proben aus mehreren Salzkammergut-Seen und lasse sie Euch verkosten. Ein Hoch auf den Sommer!“

Los geht die August-Tour von „Radio Knolliday“ in Oberösterreich, gleich zum Auftakt wartet mit der „Salzkammergut-Seen-Verkostung“ ein besonderes Highlight: Andi Knoll nimmt gemeinsam mit der Ö3-Gemeinde Kostproben verschiedener Seen. Außerdem wird der Ö3-Moderator live aus dem Boot der „Fischerin vom Attersee“ senden, am Flughafen Salzburg unterwegs sein, in einem der kältesten Badeseen Österreichs, dem Hintersteiner See in Tirol, baden und die Seebühne in Bregenz besuchen.

Woche 2 (ab 10. August) startet in Osttirol: Andi Knoll pilgert ein Stück des Jakobswegs, von Strassen nach Sillian. Weiter geht es für ihn nach Kärnten: Er ist zu Gast bei der Wassersportwoche des ÖBSV (Österreichischer Behindertensportverein) am Faakersee und schaut rund um die partielle Sonnenfinsternis am 12. August beim Observatorium Kanzelhöhe in den Himmel. Zum Abschluss der Sommerferien-Reihe rodelt Andi Knoll den Schöckl, den Grazer Hausberg, runter und stoppt in Niederösterreich, unter anderem im Weinviertel bei der Felsenbühne Staatz.

Zu hören ist „Radio Knolliday“ in den ersten zwei August-Wochen, montags bis freitags, jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Tipps und Vorschläge für die nächsten „Radio Knolliday“-Ausflüge können unter 0800 600 600 abgegeben werden.