Wien (OTS) -

Im Rahmen des umfangreichen ORF-Kultursommers 2026 gibt die neue Bundesländerreihe „Sommerbühne“ wöchentlich seit 4. Juli, immer samstags um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, Einblicke in regionale Kulturevents und -festivals. So steuert jedes ORF-Landesstudio eine rund 52-minütige Neuproduktion bei, wobei ORF Burgendland seinen Termin mit zwei (kürzeren) Sendungen bespielte. Weiter geht es am Samstag, dem 1. August, um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit „Sommerbühne Salzburg – Jedermann ist überall“. Die Produktion zeigt die vielfältige Kulturlandschaft des Salzburger Sommers. Ausgehend von Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ reist Martin Ferdiny durch das Land Salzburg und folgt dabei den großen Themen des Stücks: Genuss, Liebe, Geld, Glaube, Lebensfreude und Vergänglichkeit.

Den Ausgangspunkt bildet die Seebühne Seeham, wo 2026 eine besondere „Jedermann“-Fassung von Felix Mitterer zu sehen ist. Von dort führt die Reise zu den Kunst & Kulinarik Festspielen Golling, wo der Genuss im Mittelpunkt steht, weiter zum Electric Love Festival am Salzburgring und zum Jazzfestival Saalfelden, die für Feierlust, Freiheit und das pralle Leben stehen. In Leogang am Asitz begegnet Martin Ferdiny bei der Open-Air-Konzertreihe „Tonspuren“ Anna Buchegger mit Band, wo Liebe, Heimat und ein modernes Frauenbild anklingen.

Mit dem Salzburger Straßentheater und dem Stück „Nein zum Geld!“ rückt das Thema Reichtum und der Wert des Geldes in den Fokus. Beim internationalen Chorfestival Feuer & Stimme in St. Michael im Lungau geht es um Glaube, Spiritualität und Gemeinschaft. Den Abschluss bildet das Berg:Klassik, ein Open-Air-Konzert der Philharmonie Salzburg im Gasteinertal auf 2.066 Metern Seehöhe, wo sich inmitten imposanter Natur das Thema Vergänglichkeit und die Nähe zum Himmel besonders eindrucksvoll verdichten.

Die Dokumentation zeigt, dass der „Jedermann“ nicht nur am Domplatz zuhause ist, sondern mit seinen zeitlosen Fragen im ganzen Salzburger Land spürbar wird – auf Sommerbühnen am See, am Berg, in den Orten und auf den großen Festivalplätzen.