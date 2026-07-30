  • 30.07.2026, 11:06:02
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NEOS Wien / Emmerling: „Rücktritt war überfällig, jetzt müssen Reformen folgen“

NEOS Wien sehen im Rücktritt von Walter Ruck als Präsident der Wiener Wirtschaftskammer den längst überfälligen und einzig konsequenten Schritt.

Wien (OTS) - 

NEOS Wien zeigen sich erfreut über den Rücktritt von Walter Ruck als Präsident der Wiener Wirtschaftskammer: „Der Rücktritt von Walter Ruck ist ein wichtiger Schritt – nach Vorwürfen rund um Hinterzimmer-Politik und sein Frauenbild war er nicht mehr tragbar. Jetzt muss die angekündigte Reform der Kammer aber Fahrt aufnehmen“, so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Gerade angesichts der angekündigten Reform der Wirtschaftskammer ist es ein dringendes Signal, auf die aktuellen Vorwürfe zu reagieren und zu zeigen, dass ein politischer Stil aus dem letzten Jahrhundert keinen Platz in der Interessensvertretung hat.

Nach der angekündigten WKO-Reform durch Martha Schultz fordern die NEOS einen Kurswechsel in Richtung Transparenz und sparsamen Umgang mit den Beiträgen der Unternehmen. „Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten braucht die Wiener Wirtschaft keine skandalgebeutelte Kammer, sondern eine echte Interessensvertretung, die sich auf Service konzentriert und jeden Cent zweimal umdreht“, schließt Emmerling.

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