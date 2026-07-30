Neue Ausstellungen und aktuelle Kulturvermittlungsprogramme

St. Pölten (OTS) -

Ab morgen, Freitag, 31. Juli, findet im Lunzer Saal in Lunz am See der mittlerweile 28. „Lunzer Webermarkt“ statt, bei dem bis Sonntag, 2. August, 15 Weberinnen und Weber sowie sieben Strickerinnen, Färberinnen, Spinnerinnen etc. eine Vielfalt an handgewebten und -gefertigten Textilien präsentieren. Als Besonderheit zeigt die Webschule Imst heuer den „Gebundenen Rosengang”, eine Webart aus dem Norden Europas. Am Webermarkt-Wochenende kann zusätzlich die aktuelle Schau im Handarbeitsmuseum im Amonhaus zum Thema „Kreuzsticharbeiten und ihre Geschichten“ besucht werden. Öffnungszeiten: Freitag von 17 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter 07485/98301, Susanne Bläumauer, und e-mail [email protected] bzw. 07486/93093, Christa Jagersberger-Stängl, und e-mail [email protected].

Gleich zwei Ausstellungen werden am Samstag, 1. August, um 19 Uhr im Lindenhof in Oberndorf bei Raabs an der Thaya eröffnet: Im Raum für Kunst zeigt Marie-France Goerens Arbeiten, die sich zwischen Skulptur, Collage und prozessbasierter Materialforschung bewegen, während in der Galerie Billi Thanner Werke aus der Serie „Zeitlinien" präsentiert, die sich mit Licht, Zeit und Wahrnehmung beschäftigen. Ausstellungsdauer: jeweils bis 6. September; Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Nähere Informationen bei den Galerien Thayaland unter 0699/18119220, e-mail [email protected] und www.galerien-thayaland.at.

Am Samstag, 1. August, öffnet auch eine Fokusführung am Kremser Minoritenplatz ab 16 Uhr den für gewöhnlich nicht öffentlich zugänglichen Skulpturengarten der mittelalterlichen Klosteranlage mit Werken von Eva Afuhs, Gottfried Höllwarth, Franz Katzgraber, Ona B. und Per Kirkeby. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.forum-frohner.at; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/veranstaltungen.

Ebenfalls am Samstag, 1. August, bietet ein „Lichtertanz“ auf Schloss Hof u. a. ab 18 Uhr im Halbstundentakt Zeitreisen in das Barock in Form abendlicher Schlossführungen. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail [email protected] und www.schlosshof.at.

Im Benediktinerstift Altenburg werden am Samstag, 1., und Sonntag, 2. August, die sonst nur eingeschränkt zugänglichen Räume der Sammlung Arnold im Rahmen einer Sonderöffnung erlebbar gemacht. Nähere Informationen unter 02982/3451-18, e-mail [email protected] und www.stift-altenburg.at.

Das Museum Niederösterreich in St. Pölten bietet am Samstag, 1., und Sonntag, 2. August, jeweils ab 11 Uhr wieder vertiefende Einblicke in die Geschichte und Natur des Landes Niederösterreich bietende Museumstouren mit dem Vermittlungsteam sowie am Sonntag, 2. August, überdies ab 13 Uhr den „Sonntag im Museum“ mit einer Kreativwerkstatt und einer Mikroshow. Am Dienstag, 4. August, folgt ab 11.30 und 14 Uhr ein „Tierischer Dienstag“ mit der Führung „Das Museum als Zoo“ sowie einer anschließenden Tierfütterung im Museumsgarten bzw. von 13 bis 17 Uhr ein Sommerspecial mit Experimentierstationen wie einem Erdbebensimulator oder einer Mikroskopie-Station. Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail [email protected] und www.museumnoe.at.

Mit der „Esskultur im Wandel der Zeit – von der Altsteinzeit bis ins Mittelalter“ beschäftigt sich das nächste Aktivwochenende im archäologischen Freigelände des MAMUZ Schlosses Asparn an der Zaya: Am Samstag, 1., und Sonntag, 2. August, werden dabei jeweils von 10 bis 17 Uhr außergewöhnliche Einblicke in die vielfältige Ernährung unserer Vorfahren geboten und Speisen anhand historischer Überlieferungen selbst zubereitet. Nähere Informationen unter 02577/84180, e-mail [email protected] und www.mamuz.at.

Am Sonntag, 2. August, gibt das Kunstvermittlungsteam der Kunsthalle Krems ab 14 Uhr direkt in den Ausstellungen „Robert Rauschenberg“ und „Ligia Lewis“ Einblicke in die Werke der beiden Kunstschaffenden und lädt zum Austausch ein. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.kunsthalle.at.

Ebenfalls am Sonntag, 2. August, können sich Kinder und Erwachsene ab 15 Uhr im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz von der Dorfschule bis zur Lehmbaustelle interaktiv „Auf den Spuren von Zieglinde durchs Museumsdorf“ begeben. Nähere Informationen unter 02534/333, e-mail [email protected] und www.museumsdorf.at.

Die Galerie Gugging bietet am Sonntag, 2. August, von 11 bis 17 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Comics brut“ mit Werken von Didier Kassaï, Basel Al-Bazzaz, Manuel Griebler und Hannes Lehner einen „Happy Sunshine Sunday“. Nähere Informationen unter 0676/841181200, e-mail [email protected] und www.galeriegugging.com.

Schließlich finden im Museum Gugging am Sonntag, 2. August, ab 14 Uhr die Fokusführung „Blicke hinter die Kulissen“ der Jubiläumsausstellung und ab 15.30 Uhr die offene Kreativwerkstatt „Abstrakte Figuren und Objekte“ statt, bei der mit Recyclingmaterialien Skulpturen gestaltet werden. Von Montag, 3., bis Freitag, 7. August, ist das Museum dann erneut Teil des VISTA-Sommercampus, bei dem Kinder im Rahmen eines mehrtägigen Programms künstlerisch und forschend tätig werden können. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail [email protected] und www.museumgugging.at.