ORF startet Bundesliga-Sendung „Fußball am Sonntag“

Wien (OTS) -

Zum Auftakt der Bundesliga-Saison – Premiere für „Fußball am Sonntag“: Die neue Sendung rückt wöchentlich von 18.15 bis 19.20 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON die aktuelle Bundesliga-Runde mit allen Toren und den wichtigsten Szenen ebenso in den Fokus wie das Geschehen der 2. Liga und jenes der Frauen-Fußball-Bundesliga – und liefert dabei u. a. auch einen Blick darauf, wie es den österreichischen Legionären in den jeweiligen Ligen ergangen ist. „Fußball am Sonntag“ – zum Wochenabschluss ein 360-Grad-Blick auf den heimischen Fußball als Pflichtprogramm für alle Fans.

Jeweils ein ORF-Host aus dem Kernteam Kristina Inhof, Thomas Seidl, Christian Diendorfer und Rainer Pariasek sowie ein Experte (wahlweise Peter Stöger, Roman Mählich, Michael Liendl oder Helge Payer) führen durch „Fußball am Sonntag“. Zum Start begrüßen Thomas Seidl (er war bei der Fußball-WM als „Box oder Strafraum“-Podcaster zu sehen) und Peter Stöger das Publikum. Geplant ist auch, jeweils einen Gast begrüßen zu können – zum Auftakt ist es Carina Wenninger, Double-Gewinnerin mit den Austria-Wien-Frauen. Zugeschaltet wird weiters Neo-Salzburg-Trainer Danny Röhl.