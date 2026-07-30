Neue Impulse für Österreichs Kreativwirtschaft: Creative Industries Rat wird erweitert

Wien (OTS) -

Der Creative Industries Rat des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) wurde mit Juli 2026 um zwei Mitglieder erweitert: Lotte Kristoferitsch, Co-Geschäftsführerin des Social-Design-Studios EOOS Next, und Lukas Fliszar, Geschäftsführer der Agentur 101, verstärken künftig das ehrenamtliche Beratungsgremium.

„Innovation entsteht dort, wo technologische Möglichkeiten, unternehmerisches Denken und kreative Gestaltung zusammenkommen. Die Creative Industries bilden deshalb neben Wissenschaft und Start-ups die dritte Säule unseres Innovationssystems. Mit Lotte Kristoferitsch und Lukas Fliszar gewinnen wir zusätzliche Erfahrung in den Bereichen Social Design, Kommunikation und unternehmerische Praxis. Ich freue mich auf ihre Impulse und die weitere Zusammenarbeit mit dem gesamten Creative Industries Rat“, so Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Der Creative Industries Rat berät das BMWET seit September 2024 bei Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung innovativer Kreativschaffender. Als Bindeglied zur österreichischen Kreativwirtschaft bringt er die Erfahrungen der Branche in die Weiterentwicklung der wirtschafts- und innovationspolitischen Rahmenbedingungen ein. Arbeitsgrundlage ist das gemeinsame „Innovationsprogramm Kreativwirtschaft 2030“ von BMWET und Wirtschaftskammer Österreich. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Stärkung der Innovationskraft heimischer Unternehmen und der Verankerung eines kreativen Mindsets in der österreichischen Wirtschaft.

„Mit Lotte Kristoferitsch und Lukas Fliszar gewinnt der Creative Industries Rat zwei Persönlichkeiten, die die strategische Breite und fachliche Ausgewogenheit des Gremiums weiter stärken. Der Rat bündelt Expertise aus unterschiedlichen Creative-Industries-Branchen und verbindet ein klares Verständnis für deren Innovationspotenzial mit einem realistischen Blick auf die aktuellen Herausforderungen. Genau diese Perspektivenvielfalt ist entscheidend, um das BMWET im Rahmen unseres breiten Arbeitsprogramms wirksam und praxisnah zu beraten“, erklärt die Vorsitzende des Creative Industries Rat, Sabrina Oswald.

Expertise in Social Design und nachhaltiger Innovation

Lotte Kristoferitsch ist Designerin und Architektin mit einem Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Social Design. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung innovativer Sanitärlösungen mit Fokus auf gesellschaftliche Wirkung, technische Machbarkeit und internationale Anwendbarkeit. Kristoferitsch ist Co-Geschäftsführerin von EOOS Next. Das Social-Design-Studio ist seit 2023 mit dem Verified Social Enterprise Label ausgezeichnet.

„Kreativität ist ein wichtiger Motor für Innovation und gesellschaftlichen Wandel. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Social Design in den Creative Industries Rat einzubringen und gemeinsam neue Impulse für nachhaltige Innovation zu setzen. Design entfaltet seinen größten Mehrwert, wenn es gesellschaftliche Wirkung erzielt. Diese Perspektive möchte ich einbringen und den Dialog zwischen Kreativwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft stärken“, so Kristoferitsch.

Langjährige Erfahrung in Kommunikation und Kreativwirtschaft

Lukas Fliszar ist Geschäftsführer und Inhaber der Agentur 101 und seit 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen in der Kreativbranche tätig. Er ist Vorstandsmitglied im Creative Club Austria und bei designaustria, Vorsitzender der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien sowie Mandatar im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien. Darüber hinaus ist er Mitglied im Rat der Republik der Wiener Festwochen und Co-Host des Dinner-Talk-Formats „Steile Thesen“.

Dem Creative Industries Rat gehören nun Gerhard Abel, Martin Filipp, Lukas Fliszar, Lotte Kristoferitsch, Julia Körner-Al-Rawi, Stephanie Meisl als stellvertretende Vorsitzende, Irina Nalis-Neuner, Sabrina Oswald als Vorsitzende und Markus Schmeiduch an.

Weitere Informationen zum Creative Industries Rat: Creative Industries Rat