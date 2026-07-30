„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ab 4. August in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„Herrschaftszeiten!“, es ist Sommer! Zeit für „Johann-Philipps Schlossbesuche“: Ab 4. August 2026 begibt sich Johann-Philipp Spiegelfeld immer dienstags um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON wieder auf faszinierende Entdeckungstour zu einigen der schönsten Adelssitze des Landes. Gemeinsam mit den Schlossherren und Schlossdamen erkundet der Moderator und studierte Historiker, der selbst einem ehemaligen österreichischen Adelsgeschlecht entstammt, in gewohnter Manier die imposanten Anwesen. Im Rahmen von Privatführungen blickt er dabei hinter teils verschlossene Türen und entdeckt verborgene Schätze, spannende und persönliche Familiengeschichten sowie historische Kuriositäten, gespickt mit unterhaltsamen Anekdoten. Die neuen Ausgaben der ORF-Erfolgsreihe starten mit einem Besuch „Bei Familie Meran auf Schloss Stainz“ in der Steiermark. Danach stehen zwei weitere Premieren und ein Schlossbesuch zum Wiedersehen auf dem sommerlichen Tourplan.

Johann-Philipp Spiegelfeld: „Sechs Jahre ‚Herrschaftszeiten‘, das ist schon etwas Besonderes.“

„Mit der Zeit lernt man vor allem eines: Wer mit sich selbst im Reinen ist, kann sich auch vor der Kamera den einen oder anderen Spaß erlauben und herzlich über sich selbst lachen. Die besten Szenen waren meistens jene, die niemand geplant hatte. Sie treiben zwar den Puls des gesamten Teams nach oben, sorgen am Ende aber hoffentlich genau für das Infotainment, das unser Publikum so schätzt.“ Und weiter: „Die befreundeten Familien und die besuchten Schlösser waren für mich von Anfang an das eigentliche Highlight der Sendung. Der Flaschenhals war eher ich. Wenn die ersten Staffeln also zum Üben da waren, dann beginnt jetzt der Teil, der in jeder Hinsicht sehenswert wird. Gute Unterhaltung!“

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Meran auf Schloss Stainz in der Steiermark“ am 4. August

In der neuen Ausgabe besucht Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld das weststeirische Schloss Stainz. Das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift aus dem Jahr 1229 ist eng mit Erzherzog Johann und seiner großen Liebe Anna Plochl verbunden. Der „steirische Prinz“ erwarb das geschichtsträchtige Anwesen im Jahr 1840 und bis heute ist das prachtvolle Barockschloss im Besitz seiner Nachkommen, der Familie Meran. Das monumentale Gebäude beeindruckt mit einer imposanten barocken Schlosskirche, unzähligen Räumen und exakt gezählten 365 Fenstern – eines für jeden Tag des Jahres. Neben privaten Wohnräumen beherbergt das Schloss heute wichtige Standorte des Universalmuseums Joanneum, darunter das Erzherzog Johann Museum sowie Österreichs größtes Jagdmuseum.

Für Johann-Philipp Spiegelfeld öffnen sich auch diesmal wieder ganz exklusive Türen: Er darf in der originalen, historischen Jagdhütte des legendären Erzherzogs übernachten. In den frühen Morgenstunden wartet ein weiteres Highlight: Gemeinsam mit Schlossherr Franz Meran bricht er in den schlosseigenen Revieren zur traditionellen Auerhahn-Pirsch auf.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“: die Sommer-Sendungen 2026 im Überblick:

4. August: „Bei Familie Meran auf Schloss Stainz“ (Steiermark)

11. August: „Bei Familie Schlanitz-Bolldorf im Schloss Kobersdorf“ (Burgenland)

18. August: „Bei Familie Boesch auf Burg Strechau“ (Steiermark)

25. August: „Bei Familie Geymüller auf Schloss Hollenburg“ (Niederösterreich, Dacapo)