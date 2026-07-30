  • 30.07.2026, 10:31:02
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Hitzewelle: Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria bereitet Tierheimtiere auf heiße Tage vor

Freiwillige des Team Tierschutz sorgen mit kühlenden Leckerbissen für Abwechslung und Erfrischung

Vösendorf (OTS) - 

Die aktuelle Hitzewelle ist auch für Tiere eine große Belastung. Im Tierschutzhaus in Vösendorf setzte der Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria deshalb Maßnahmen, um den tierischen Bewohner:innen die heißen Tage zu erleichtern. Unterstützung erhielt das Tierheim dabei von Freiwilligen des Team Tierschutz, die am vergangenen Samstag beim Workshop „Kochen für Tierheimtiere“ kühlende Beschäftigungsleckereien und artgerechte Futterergänzungen vorbereiteten.

Freiwillige bereiteten artgerechte Futtersnacks zu

Alles Snacks wurden auf die Bedürfnisse der jeweiligen Tierarten abgestimmt: Neben Eisbomben zur Abkühlung entstanden Papageienbrote (Datteln, Feigen, Macadamianüssen, Mandeln, Rosinen, Honig, Vitaminen und Mineralstoffen) für die über 60 Papageien im Tierschutzhaus, außerdem Affenbällchen (Topfen, Joghurt, Haferflocken, Ei und Multivitaminpräparaten), mineralstoffreiche Picksteine für Tauben sowie ein spezieller Schildkrötenpudding als abwechslungsreiche Futterergänzung.

Bei Team Tierschutz mithelfen

Wer sich selbst für Tiere engagieren möchte, ist herzlich eingeladen, Teil des Team Tierschutz zu werden: https://www.tierschutz-austria.at/teamtierschutz/

Das Team Tierschutz ist eine Freiwilligeninitiative des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria. Über 2.000 Freiwillige helfen bereits Tieren in Not und transportieren verletzte oder verwaiste Tiere ins Tierschutzhaus und unterstützen z.B. bei besonderen Projekten wie “Kochen für Tierheimtiere”.

Hitzetipps für Tierhalter:innen

Anlässlich der Hitzewelle appelliert der Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria aber an alle Tierhalter:innen:

  • Immer ausreichend frisches Wasser und schattige Plätze bereitstellen.
  • Spaziergänge auf die kühlen Morgen- und Abendstunden verlegen.
  • Heißen Asphalt meiden und Tiere niemals im Auto zurücklassen.

Fotos (honorarfrei): https://flic.kr/s/aHBqjD1cUM

Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Leona Fux, M.Sc.
Telefon: +43 699 16604061
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

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