Barbara Schöneberger präsentiert „Verstehen Sie Spaß? – Das Beste aus gestern und heute“ am 1. August in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Seit mehr als vier Jahrzehnten gehört „Verstehen Sie Spaß?“ zu den beliebtesten Samstagsabendshows. In dieser Sommerausgabe lädt Barbara Schöneberger zu einem besonderen Filmabend ein und blickt gemeinsam mit ihren prominenten Gästen, Entertainer Peter Kraus und Fernsehmoderatorin Andrea Kiewel, auf die schönsten, überraschendsten und lustigsten Momente der Sendungsgeschichte zurück. Dabei treffen legendäre All-Time-Klassiker auf die Top-Filme mit der versteckten Kamera des vergangenen Jahres. „Verstehen Sie Spaß? – Das Beste aus gestern und heute“ ist am Samstag, dem 1. August 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen.

Unvergessene Kultklassiker aus über vier Jahrzehnten

Herzstück dieser Sendung sind die Top-10-Klassiker aus über 40 Jahren „Verstehen Sie Spaß?“. Die unvergessenen Clips führen durch unterschiedliche Epochen der Showgeschichte und zeigen, warum die versteckte Kamera seit Generationen Menschen begeistert. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit Moderatorin Ina Müller, Starkoch Alexander Herrmann, Entertainer Hape Kerkeling und Sängerin Ireen Sheer, die in der Vergangenheit aufs Korn genommen wurden oder als Lockvögel im Einsatz waren, sowie mit „Verstehen Sie Spaß?“-Erfinder Kurt Felix und seiner Frau Paola.

Die Highlights des vergangenen Jahres

Ergänzt werden die Archivperlen durch die besten Filme des vergangenen Jahres – darunter die Einsätze von Showlegende Peter Kraus und TV-Moderatorin Andrea Kiewel sowie Comedian Matze Knop als Stimme einer sprechenden Toilette. Außerdem blickt die Sendung auf weitere besondere Momente aus dem „Verstehen Sie Spaß?“-Jahr 2025 zurück. Dazu zählt nicht zuletzt der Kuss von Barbara Schöneberger und Annemarie Carpendale, der ihren Ehemann Wayne ganz schön ins Schwitzen brachte und weit über die Sendung hinaus für Gesprächsstoff sorgte.

Peter Kraus und Andrea Kiewel beim „Verstehen Sie Spaß?“-Filmabend

Mit Peter Kraus und Andrea Kiewel begrüßt Barbara Schöneberger zwei Gäste, die nicht nur auf eine lange und erfolgreiche Fernsehkarriere zurückblicken, sondern auch selbst schon für „Verstehen Sie Spaß?“ im Einsatz waren oder reingelegt wurden. So erinnert sich Peter Kraus, der seit über 70 Jahren auf der Bühne steht, an seinen jüngsten Lockvogel-Einsatz für die Sendung, bei dem Sängerin Leony in einem Hotel der etwas anderen Art an ihre Grenze gebracht wurde. Darüber hinaus stehen zwei Klassiker auf dem Programm, in denen der Entertainer selbst von „Verstehen Sie Spaß?“ aufs Glatteis geführt wurde. Andrea Kiewel spricht darüber, wie sie letztes Jahr von Gastgeberin Barbara Schöneberger höchstpersönlich geprankt wurde. Außerdem verrät sie, dass Olympiaschwimmer Mark Spitz ihr großes Idol war: Er hing nicht nur als Poster über ihrem Bett, sondern habe sie als „Influencer“ auch selbst zum Schwimmsport gebracht.