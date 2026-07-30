  • 30.07.2026, 10:30:32
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BMIMI: Robert Lechner leitet künftig die Kommunikation im Kabinett von Bundesminister Peter Hanke

Wien (OTS) - 

Robert Lechner (51) übernimmt mit 17. August 2026 die Leitung der Kommunikation im Kabinett von Bundesminister Peter Hanke. Er wird damit auch als Pressesprecher des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur tätig sein – gemeinsam mit dem Presseteam, bisher bestehend aus Jan Hofmann und Carina Novy.

Lechner war zuletzt als selbstständiger Unternehmensberater für Strategie und Kommunikation tätig. Zuvor leitete er die Konzernkommunikation und das Branding der ÖBB sowie die Presseabteilung der OMV.

Seine berufliche Laufbahn begann der gebürtige Wiener als Wirtschaftsjournalist. Mehr als zehn Jahre war er unter anderem für das WirtschaftsBlatt tätig. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählt die internationale Unternehmensberatung The Boston Consulting Group (BCG) und das Kabinett des Gesundheitsministeriums während der COVID19-Pandemie. Lechner hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Handelswissenschaften studiert.

Bundesminister Peter Hanke: „Mit Robert Lechner gewinnen wir einen erfahrenen Kommunikationsprofi, der Wirtschaft, Medien, Politik und öffentliche Unternehmen aus langjähriger eigener Tätigkeit kennt. Gerade in einem Ressort, das zentrale Zukunftsthemen für Österreich verantwortet, braucht es klare, verständliche und verlässliche Kommunikation. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI)
Jan Hofmann
Telefon: +43 1 71162-658114
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmimi.gv.at

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