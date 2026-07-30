  • 30.07.2026, 10:28:32
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Frauen-Fußball-Bundesliga: ORF zeigt Schlager Austria – St. Pölten zum Auftakt live

Am 1. August um 13.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - 

Die Frauen-Fußball-Bundesliga startet mit einem echten Kracher in die neue Saison: Meister Austria Wien trifft dabei auf den entthronten Serienmeister SKN St. Pölten. Noch unvergessen ist das Meisterschaftsfinale, bei dem die Damen in Violett mit einem Last-Minute-Tor nach einem kurz zuvor erhaltenen Gegentreffer für einen echten „Bist du deppert“-Moment gesorgt und sich damit erstmals den Titel geholt haben. ORF 1 zeigt das Spiel am Samstag, dem 1. August 2026, ab 13.45 Uhr live. Durch die Sendung führen Kristina Inhof und Roman Mählich, Kommentator ist Michael Pinter.

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