„Bewusst gesund“ über die Kraft des Verzeihens

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 1. August 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Die Kraft des Verzeihens

Verzeihen kann heilsam sein – auch, wenn es oft nicht leichtfällt. Doch wenn starke Kränkungen unaufgelöst bleiben, schleppen Betroffene sie oft lange mit sich, und das kann sich irgendwann auf die körperliche und die mentale Gesundheit auswirken. So ist es einer Pensionistin ergangen, die als Kleinkind von ihrer Mutter zu entfernten Verwandten abgegeben wurde. Zunächst schien keine Aufarbeitung dieser Kränkung notwendig. Doch nach vielen Jahren mit körperlichen und psychischen Problemen wie Hautausschlägen und Depressionen hat die heute 70-Jährige erkannt, dass sie vergeben muss, um wieder zu sich zu finden. Gestaltung: Christoph Hofer

Sommer-Miniserie: Die Welt der Parasiten

Die Welt der Parasiten ist ebenso faszinierend wie unheimlich. Parasiten können ihre Wirte chemisch fernsteuern und bringen etwa Käfer dazu, sich zu Tode zu hungern, zwingen Ameisen, sich an einem Blatt festzubeißen und nicht mehr loszulassen, bis sie sterben, oder veranlassen Mäuse dazu, sich in die Nähe von Katzen zu begeben und fressen zu lassen. All das dient dem Überleben der Parasiten. Sie gehören evolutionär zu den erfolgreichsten Lebensformen auf der Erde, die das gesamte Ökosystem seit seiner Entstehung begleiten und beeinflussen. Und sie sind uns näher als wir glauben. Ohne Parasiten wäre auch der Mensch heute nicht so wie er ist, erklärt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien. Im Gespräch beleuchtet er die skurrilen, gefährlichen, aber auch die nützlichen Facetten des Parasitismus. Denn trotz ihres schlechten Rufs könnten manche dieser Organismen der Medizin völlig neue Wege eröffnen.

Bier auf Wein ... stimmt die alte Regel wirklich?

Speziell jetzt in der Hochsaison für Grillabende, Heurigenbesuche und laue Nächte mit Freunden oder der Familie gehört bei vielen das Glas Wein, das Bier oder sogar beides dazu. Dabei hält sich seit Generationen der Trinkspruch: „Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat ich dir.“ Aus gesundheitlicher Sicht gibt es nur einen Rat – nämlich komplett auf Alkohol zu verzichten. Aber was hat es tatsächlich mit diesem uralten Trink-Tipp auf sich? Gesundheitsexpertin Christine Reiler ist der Frage auf den Grund gegangen, ob die Reihenfolge alkoholischer Getränke tatsächlich eine Rolle spielt. Gestaltung: Tommy Schmidle

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Fettleber

Ist von einer Fettleber die Rede, denken viele in erster Linie an einen zu hohen Alkoholkonsum als Ursache. Aber auch andere Risikofaktoren können die Entstehung einer Fettlebererkrankung auslösen. Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung führen zu Fetteinlagerungen in der Leber und zu Folgeerkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder einer Leberzirrhose. Bereits jeder zweite bis dritte Erwachsene über 50 Jahre ist davon betroffen. Gezielte Ernährungsumstellung, etwa mithilfe eines Leberfasten-Programms, ist nicht nur Vorsorge, sondern auch effektive Therapie, erklärt Internist Siegfried Meryn.

Calisthenics – Menschliche Flaggen als Trendsport

Human Flag, Planche, Back Lever – so heißen beliebte Übungen bei Calisthenics. Der Name kommt aus dem Griechischen, bedeutet schöne Kraft und ist im Prinzip Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Dieser Trendsport stammt aus den USA und hat auch in Österreich eine immer größer werdende Community. Ganz neu ist die Sportart aber nicht, denn viele Übungen kennt man als Standardelemente im Geräteturnen an Reck oder Ringen. Neu hingegen ist der Ort des Trainings: Statt im Turnsaal werden Parks und Spielplätze für die akrobatischen Übungen genutzt. Gestaltung: Steffi Zupan