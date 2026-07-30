AVISO Pressekonferenz Rotes Kreuz & Bundesfeuerwehrverband, 5.8.2026, 9.30 Uhr: Hitze und Trockenheit bringen Mensch und Umwelt in Gefahr

Wien (OTS) -

Das Rote Kreuz verzeichnet mehr Notfälle wegen Hitze, während die Feuerwehren immer wieder gegen Wald- und Flurbrände kämpfen. Die Trockenheit begünstigt Brände, erschwert aber die Versorgung mit Löschwasser.

Vorwiegend freiwillige Einsatzkräfte sind tagelang unter extremen Bedingungen im Einsatz – in Schutzkleidung, bei hohen Temperaturen und oft ohne ausreichende Abkühlungsmöglichkeiten.

Wie können Einsatzorganisationen und Bevölkerung künftig mit dieser Herausforderung leben und welche Maßnahmen sind bereits jetzt dringend nötig?

Das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) und der Österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) laden zu einer Pressekonferenz:

Wann: Mittwoch, 05. August 2026, 09.30 Uhr

Wo: Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien

Am Podium: Dr. Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes, und Robert Mayer, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes.

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]

AVISO Pressekonferenz Rotes Kreuz & Bundesfeuerwehrverband, 5. August 2026, 9.30 Uhr: Hitze und Trockenheit bringen Mensch und Umwelt in Gefahr

Das Rote Kreuz verzeichnet mehr Notfälle wegen Hitze, während die Feuerwehren immer wieder gegen Wald- und Flurbrände kämpfen. Die Trockenheit begünstigt Brände, erschwert aber die Versorgung mit Löschwasser. Vorwiegend freiwillige Einsatzkräfte sind tagelang unter extremen Bedingungen im Einsatz – in Schutzkleidung, bei hohen Temperaturen und oft ohne ausreichende Abkühlungsmöglichkeiten. Wie können Einsatzorganisationen und Bevölkerung künftig mit dieser Herausforderung leben und welche Maßnahmen sind bereits jetzt dringend nötig? Am Podium: Dr. Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes, und Robert Mayer, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes.

Datum: 05.08.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wiedner Hauptstraße 32

1040 Wien

Österreich