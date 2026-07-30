- 30.07.2026, 10:21:32
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Trotz Ärztemangel: AKH-Arzt muss Pension antreten
Prof. Dr. Peter Frigo: „Habe noch viel zu geben und würde auch für weniger Gehalt länger bleiben.“
AKH-Arzt Peter Frigo will über sein Pensionsantrittsalter hinaus im Job bleiben, weil er „noch viel zu geben“ hat, doch das Dienstrecht verbietet es ihm trotz Ärztemangels. Im Gespräch mit der bundesweiten Schülerzeitung campus a college übt er Kritik am Verlust von Erfahrung und sagt: „Ich würde auch für weniger Gehalt weiter machen.“ Zum ganzen Beitrag geht es hier.
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