„COUNTDOWN 2030. Stephan Sharma und der Weg zur Energieunabhängigkeit"

Eisenstadt (OTS) -

Kann eine ganze Region in wenigen Jahren energieunabhängig und klimaneutral werden? Burgenland Energie beantwortet diese Frage ab sofort in Serie: Mit „COUNTDOWN 2030" startet eine auf mehrere Jahre angelegte Video- und Audio-Podcast-Reihe, die den Weg des Burgenlandes zur Energieunabhängigkeit bis 2030 begleitet – Folge für Folge, bis zum Zieljahr. Im Gespräch mit Moderator Christian Baier gibt CEO Stephan Sharma Einblick in eines der ambitioniertesten Energieprojekte Europas.

Im Mittelpunkt stehen die großen Fragen unserer Zeit: Wie sichern wir Versorgungssicherheit? Wie schaffen wir ein klimafreundliches Energiesystem? Wie gelingt der Ausbau von Windkraft, Photovoltaik, Speichern und Netzen? Welche Auswirkungen hat die Energiewende auf Gemeinden, Unternehmen und die Menschen im Land? Und wie kann eine Region Schritt für Schritt unabhängiger von Energieimporten werden?

Die Podcast-Reihe verbindet persönliche Gespräche, strategische Einordnungen und Einblicke hinter die Kulissen der größten Infrastrukturtransformation des Landes seit dem Wiederaufbau. Sie erzählt die Geschichte eines Burgenlandes im Wandel – und die Geschichte der Menschen, die diesen Wandel tagtäglich gestalten.

„Die Energiewende hin zur Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität ist ein Generationenprojekt. Sie entscheidet sich nicht in Wien. Sie entscheidet sich bei den Menschen vor Ort in den Gemeinden. Dort wird die Energiezukunft für uns und unsere Kinder gestaltet“, sagt Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie. „Mit diesem Podcast zeigen wir transparent, welche Schritte auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit notwendig sind, welche Herausforderungen zu bewältigen sind und warum wir überzeugt sind, dass dieses Ziel alternativlos und erreichbar ist."

Der Titel der Reihe ist Programm: Auf die nun veröffentlichte Startfolge folgen bis 2030 regelmäßig weitere Episoden. Mit jeder Folge rückt das Zieljahr näher – der Podcast wird zum Countdown für ein energieunabhängiges und klimaneutrales Burgenland.

„2030 ist für uns kein fernes Zukunftsbild. Mit diesem Countdown zeigen wir, wie wir den Weg zur Energieunabhängigkeit Tag für Tag vorantreiben", so Sharma.



„COUNTDOWN 2030. Stephan Sharma und der Weg zur Energieunabhängigkeit" ist ab sofort verfügbar – als Videopodcast auf YouTube, als Audiopodcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der Burgenland Energie App.