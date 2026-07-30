AIT Cyber Range: Trainings zur Bewältigung von Cyberangriffen

Wien (OTS) -

Mit der wachsenden Abhängigkeit von digitalen Systemen steigt das Risiko von Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen wie Energieversorgung, Gesundheitswesen, Transportnetzwerke oder Ministerien. Diese Angriffe können nicht nur wirtschaftliche Schäden verursachen, sondern auch die öffentliche Sicherheit und das Vertrauen in staatliche Institutionen gefährden. Es besteht daher dringender Bedarf an praxisnahen, innovativen Trainingsmethoden, die IT-Sicherheitsexpert:innen und Betreiber kritischer Infrastrukturen auf aktuelle und zukünftige Bedrohungsszenarien vor-bereiten.

Die AIT Cyber Range (www.cyberrange.at) ist eine innovative Simulationsumgebung zur realitätsnahen Nachbildung von IT-Netzwerken in sicherheitskritischen Umgebungen. Dieses bereits mehrfach ausgezeichnete System wird weltweit herangezogen, um das Abwehren von Cyber-attacken auf kritische Infrastrukturen zu trainieren. Damit werden weltweit maßgeschneiderte Ausbildungsangebote für Betreiber kritischer Infrastrukturen angeboten.

Realitätsnahe Nachbildung von sicherheitskritischen Netzwerken

Das AIT ist in diesem Kontext auch seit einigen Jahren das weltweit einzige „IAEA Collaborating Centre“ der Internationalen Atomenergieagentur IAEA und für IT-Sicherheitstrainings in den Mitgliedstaaten zuständig. „Die Expertise und die hochmodernen Einrichtungen des AIT ermöglichen hochwertige Schulungen und Vorführungen zum Thema Computersicherheit, die einen wesentlichen Beitrag zum Kapazitätsaufbau sowie zu Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten leisten können“, betonte Lydie Evrard, IAEA Deputy Director General and Head of the Department of Nuclear Safety and Security, bei der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens. Weiters werden u. a. auch Trainings gemeinsam mit dem World Institute for Nuclear Security (WINS), dem Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP), dem United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) sowie mit der European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine organisiert. In Österreich zählen etwa Wien-IT und Energienetzbetreiber wie Verbund, EVN und Salzburg AG zu den Kunden des AIT. International werden Trainingsmaßnahmen in vielen europäischen Ländern (etwa Großbritannien, Slowenien oder Rumänien), im Nahen Osten (Oman, Vereinigte Arabische Emirate), in Asien (Korea, Thailand, Philippinen, Vietnam) und Südamerika durchgeführt.

Vermeiden von Schäden in Millionenhöhe

Zusätzlich etablierte sich das AIT erfolgreich als Kompetenzzentrum für die Umsetzung der nationalen Cyber-Security-Simulationsübungen des Innenministeriums (BMI) mit dem KSÖ (Kompetenzzentrum Sicheres Österreich), um die Cyber-Security-Fähigkeiten bei österreichischen Betreibern kritischer Infrastrukturen zu steigern. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von hohen wirtschaftlichen oder auch gesellschaftlichen Schäden im mehrstelligen Millionenbereich geleistet.

Das AIT hat sich damit für Betreiber von kritischen Infrastrukturen als EU-weites Cyber Security Competence Center für berufliche Weiterbildung etabliert. Das Serviceangebot wird laufend für weitere Betreiber von kritischen Infrastrukturen sowie Unternehmen weltweit weiterentwickelt.

AIT ist Brücke zwischen Wissenschaft und Innovation

Die Fähigkeit, neue Erkenntnisse rasch in marktfähige Technologien und anwendbare Lösungen zu überführen, wird zunehmend zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Europa. An dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Technologie und Anwendung kommt der angewandten Forschung am AIT Austrian Institute of Technology eine zentrale Rolle zu. Österreichs größte Research and Technology Organisation orientiert sich bei seiner Forschung eng an den Bedürfnissen der Industrie und an aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Forschung des AIT wirkt und schafft Lösungen – für Unternehmen, die Gesellschaft und letztlich für uns alle.

AIT Impact Report

Der AIT Impact Report 2026 zeigt anhand von rund 30 Beispielen, wie das AIT gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand Forschung in konkrete Lösungen übersetzt. Die vorgestellten Projekte reichen von der Digitalisierung industrieller Prozesse über resiliente Infrastruktur und nachhaltige Energie- und Industriesysteme bis hin zu Gesundheit, Mobilität, Sicherheit und Kreislaufwirtschaft.

Der AIT Impact Report 2026 steht online zur Verfügung: www.ait.ac.at/impact-report

Über das AIT