165 gratis Interrail-Tickets gingen an Jugendliche aus NÖ

St. Pölten (OTS) -

165 Jugendliche aus Niederösterreich haben in der 14. Runde der Initiative „Discover EU“ kostenlose Interrail-Tickets erhalten. „Jungen Menschen die Chance zu geben, die Länder der Europäischen Union per Bahn kostenfrei zu bereisen, ist ein wichtiger Beitrag zur besten Zukunft für unsere Jugend. Ich freue mich, dass so viele junge Menschen aus Niederösterreich an dieser Aktion teilnehmen und auch ein Ticket erhalten haben. Jugendliche leben so die europäische Identität und lernen unsere europäischen Werte kennen und schätzen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Von 5.896 Bewerbungen aus ganz Österreich wurden 817 Gewinner auserkoren, darunter 165 aus Niederösterreich. „Die Nachfrage nach den gratis Interrail-Tickets steigt Jahr für Jahr. Hier tun sich vor allem Jugendliche aus Niederösterreich hervor, die vergleichsweise viele Tickets ergattern konnten. Für Jugendliche aus unserem Bundesland hat diese Initiative einen tollen Mehrwert, denn seit 2018 wurden so 1.903 Interrail-Tickets an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Niederösterreich vergeben“, unterstreicht Mikl-Leitner.

Auch EU-Kommissar Magnus Brunner freut sich über das kontinuierlich rege Interesse der österreichischen Jugend an dieser großartigen Initiative und gratuliert den 817 Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich. Die nächste Bewerbung für Interrail-Tickets findet von 1. bis zum 15. Oktober 2026 statt.