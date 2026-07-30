Austrian Standards treibt Transformation konsequent voran

Wien (OTS) -

Seit 2022 entwickelt sich Austrian Standards Schritt für Schritt zur modernen Service- und Dienstleistungsorganisation weiter. Ziel ist es, Unternehmen mit Standards, digitalen Lösungen und innovativen Services noch besser bei aktuellen Herausforderungen zu unterstützen. Mit Robert Wawrzinek (43) übernimmt nun ein international erfahrener Wissenschaftler, Unternehmer und Innovationsmanager die neu geschaffene Funktion des Director Transformation & Portfolio Management und setzt diesen Weg konsequent fort.

In seiner neuen Rolle verantwortet Wawrzinek die Steuerung und Weiterentwicklung eines unternehmensweiten Projektportfolios. Dadurch werden Transformationsprojekte – vor allem auf Kundenseite – gebündelt, priorisiert und effizient umgesetzt. Darüber hinaus werden strategische Schwerpunktthemen von der Datenstrategie bis zum Einsatz Künstlicher Intelligenz konsequent verfolgt. Ziel ist es, Innovationen schneller in konkrete Angebote und Services für Kund:innen zu überführen.

Der promovierte Chemiker bringt dafür internationale Erfahrung aus Wissenschaft, Unternehmensgründung und Innovationsmanagement mit. Der Berliner studierte Chemie an der Universität Potsdam, forschte in Deutschland und Australien und gründete später in Wien gemeinsam mit Partnern das Biotechnologie-Unternehmen Cutanos GmbH. Als Co-Founder und CEO verantwortete er den Aufbau eines internationalen Expert:innen-Teams, Fördermanagement, Unternehmensentwicklung sowie die Zusammenarbeit mit zahlreichen Stakeholdern aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand.

Transformation als kontinuierlicher Entwicklungsprozess

„Bereits 2022 haben wir die ersten Weichen für unsere umfassende Transformation gestellt. Seither entwickeln wir Austrian Standards konsequent weiter – organisatorisch, technologisch und in unserem Leistungsangebot. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die erste Adresse für Standards, Innovation und Services rund um Standards sein. Mit Robert Wawrzinek gewinnen wir einen Menschen, der wissenschaftliche Exzellenz, unternehmerisches Denken und ausgeprägte Erfahrung im Management komplexer Innovationsprojekte verbindet“ , sagt Valerie Höllinger, CEO von Austrian Standards.

Mehrwert aus über 100 Jahren fundierter Expertise

Eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung von Austrian Standards ist das über Jahrzehnte aufgebaute Wissen aus der Normung. Dieses Potenzial soll künftig noch stärker digital erschlossen und für neue KI-gestützte Anwendungen sowie innovative Services nutzbar gemacht werden. So entstehen Angebote, die Unternehmen den Zugang zu Standards erleichtern und sie dabei unterstützen, Veränderungen effizient umzusetzen.

In seiner Funktion als Director Transformation & Portfolio Management verantwortet Robert Wawrzinek die Steuerung und Priorisierung jener strategischen Initiativen, die diese Weiterentwicklung ermöglichen: „Transformation ist für mich kein einmaliges Projekt, sondern die Fähigkeit einer Organisation, sich kontinuierlich an neue Rahmenbedingungen und die Bedürfnisse ihrer Kund:innen anzupassen. Entscheidend ist, Veränderungen strukturiert zu gestalten und gemeinsam mit den Menschen im Unternehmen umzusetzen. So schaffen wir die Grundlage, um Standards künftig noch einfacher zugänglich zu machen und Unternehmen mit innovativen Services einen konkreten Mehrwert zu bieten“ , sagt Robert Wawrzinek.

Porträt zum Download ist hier verfügbar.

©Austrian Standards, Fotograf: Daniel Kalt