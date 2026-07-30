Silvia Moser: „Hitze in Pflegeheimen ist eine reale Gesundheitsgefahr – das Land muss endlich für Abkühlung sorgen"

St. Pölten (OTS) -

Die aktuelle Hitzewelle wird uns abermals Rekordtemperaturen bescheren – mit erheblichen Risiken für ältere und kranke Menschen. „Hitze ist für alte und pflegebedürftige Menschen, aber auch für Babys und Kleinkinder eine reale Gesundheitsgefahr. Überhitzte Zimmer können besonders bei vulnerablen Personen zu Kreislaufproblemen, Dehydrierung und Verwirrtheit führen", sagt die Gesundheitssprecherin der Grünen NÖ, Silvia Moser.

Die Grünen im NÖ Landtag richten daher eine Anfrage mit 27 Fragen an die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: Welche Maximaltemperaturen gelten in den Zimmern der Bewohner:innen und den Arbeitsräumen der Mitarbeiter:innen in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, wie wird deren Einhaltung kontrolliert, welche Temperaturen wurden 2025 und 2026 tatsächlich gemessen – und ist die sichere Lagerung von Medikamenten auch bei Hitzeperioden gewährleistet?

Kritisch sieht Silvia Moser auch das bestehende Vorwarnsystem des NÖ Hitzeschutzplans: Eine Hitzewarnung an die Pflege- und Betreuungszentren erfolgt erst, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit einer gefühlten Temperatur von über 35 Grad zu rechnen ist. „Für hochbetagte und pflegebedürftige Menschen ist dieser Schwellenwert deutlich zu hoch angesetzt. Der Hitzeschutzplan gehört dringend überarbeitet", fordert Silvia Moser.

Grüne fordern Klimaausweis zum Hitzeschutz für öffentliche Gebäude

Gemeinsam mit Klubobfrau Helga Krismer sowie den Abgeordneten Georg Ecker und Dominic Hörlezeder bringt Silvia Moser zudem einen Antrag auf Einführung eines verpflichtenden Klimaausweises für öffentliche Gebäude ein.

„Wir wissen bei jedem Gebäude, wie gut es gedämmt ist – aber nicht, ob die Menschen darin im Sommer gesundheitsgefährdender Hitze ausgesetzt sind. Das Land Niederösterreich trägt Verantwortung für die Menschen in seinen Gebäuden – für Patient:innen, Pflegebedürftige, Kinder und Beschäftigte. Wer heute nicht in Beschattung, Begrünung und passive Kühlung investiert, zahlt morgen mit der Gesundheit der Schwächsten“, so Silvia Moser.

Der Klimaausweis soll die sommerliche Hitzebelastung, insbesondere für Krankenanstalten, Pflege- und Betreuungszentren, Schulen und Kindergärten, bewerten und verbindliche Kühl- und Hitzeschutzkonzepte, maximal zulässige Innenraumtemperaturen, Monitoring sowie einen Fahrplan für Nachrüstungen festlegen.

Weitere Informationen:

Antrag betreffend verpflichtender Klimaausweis für öffentliche Gebäude in Niederösterreich, Ltg.-1053/XX-2026

https://noe-landtag.gv.at/gegenstaende/XX/XX-1053

Anfrage betreffend Hitzebelastung in Niederösterreichs Pflegeheimen, Ltg.-1054/XX-2026

https://noe-landtag.gv.at/gegenstaende/XX/XX-1054