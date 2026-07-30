ÖVP – Keri: Expertenkritik bestätigt massive Zweifel an Auszeit-WG

Wien (OTS) -

Die Wiener Familiensprecherin der Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri, sieht sich durch die nun bekannt gewordene Kritik des Jugendpsychiaters Patrick Frottier und des Österreichischen Berufsverbands der Sozialen Arbeit (OBDS) in ihrer Skepsis gegenüber der Auszeit-WG in Simmering bestätigt.

„Wenn ein führender Jugendpsychiater von gravierenden fachlichen Mängeln, fachlicher Fahrlässigkeit und einem Konzept ohne wissenschaftliche Grundlage spricht, dann kann die SPÖ-Neos-Stadtregierung nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, so Keri.

Besonders alarmierend sei, dass laut den Experten weder das pädagogische Konzept noch die geplanten Maßnahmen den anerkannten fachlichen Standards entsprechen würden. „Hier geht es nicht um parteipolitische Diskussionen, sondern um hochbelastete Kinder und Jugendliche. Gerade deshalb braucht es höchste fachliche Qualität und vollständige Transparenz.“

Keri fordert die vollständige Veröffentlichung des Konzepts, Klarheit über dessen Urheber sowie eine unabhängige fachliche Evaluierung. „Dass das Konzept offenbar unter Verschluss gehalten wurde und nun selbst von Experten als widersprüchlich und unzureichend beurteilt wird, ist ein schwerwiegendes Warnsignal.“

Die ÖVP Wien habe bereits darauf hingewiesen, dass SPÖ und Neos die Wirksamkeit und fachliche Tragfähigkeit dieses millionenschweren Pilotprojekts belegen müssen. „Statt Beschwichtigungen erwarten wir endlich nachvollziehbare Antworten: Wer trägt die Verantwortung, auf welcher fachlichen Grundlage wurde genehmigt, und wie wird sichergestellt, dass die betroffenen Kinder bestmöglich geschützt werden?“

„Die aktuelle Expertenkritik zeigt: SPÖ und Neos stehen nicht nur politisch, sondern vor allem fachlich in der Verantwortung. Jetzt braucht es Transparenz, Kontrolle und die Bereitschaft, Fehlentwicklungen rechtzeitig zu korrigieren“, so Keri abschließend.