Exportschlager: Fleckvieh

St. Pölten (OTS) -

Österreichische Fleckvieh-Genetik wird in über 50 Länder der Welt exportiert. Die Rinderrasse ist mittlerweile international gefragt. In Österreich selbst ist sie überhaupt die beliebteste Rinderrasse: Von 1,8 Millionen Rindern in Österreich sind 75 Prozent Fleckvieh.

Die „Land und Leute“ Reportage zeigt bei Züchter Johannes Steiner im Triestingtal, worauf bei der Zucht von Fleckvieh geachtet wird, von Euter- und Klauengesundheit bis zur Mobilität der Tiere, um auch eine entsprechende Leistung zu erzielen.

Die Kühe liefern Milch und Fleisch gleichermaßen und sind zudem robust und anpassungsfähig, leistungsstark, langlebig und haben einen freundlichen Charakter. Eigenschaften, die durch Zuchterfolge auch internationale Aufmerksamkeit erregt haben. Wie etwa auch bei der Bundesfleckviehschau, die alle vier Jahre in Österreich stattfindet - heuer in Bergland, in Niederösterreich. Über 20 Nationen waren dabei zu Gast.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 08. August:

Gouda Sushi und Co

In der Serie „Genial gekocht – nachhaltig versorgt“ heißt es diesmal „alles Käse“ von Gouda Sushi bis zum speziellen Grillkäsebrot. Rezepte aus der Vöcklakäserei in Pöndorf in Oberösterreich, wo seit 90 Jahren Käse erzeugt wird.

Bienenzucht heute

Wie Bienenzucht heute funktioniert und dass so manche Innovation Einzug gehalten hat, erleben wir bei den Imkerinnen und Imkern des Yspertals in Niederösterreich. Zu den neuen Möglichkeiten gehört etwa auch eine DNA- Analyse des Honigs.

Pflanzenwelt der Alpen

In unserer Reihe der Sommergärten zeigen wir am Dobratsch in Kärnten einen Alpengarten, der von Ehrenamtlichen betreut wird, damit ein besonderes Stück Natur erhalten bleibt. Rund 800 Pflanzenarten wachsen auf 1.500m Seehöhe und zeigen damit die Vielfalt der Flora in den Südalpen.

Paradies zuhause

Während viele in den Urlaub fliegen, um zu entspannen, haben sich Roswitha und Helmut Lichtenegger daheim im Salzkammergut ihr eigenes kleines Paradies geschaffen. Wir besuchen diese Oase der Ruhe mit einem vielfältigen Garten und Tieren in der Kulisse der See- und Bergwelt vor der Haustür.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer