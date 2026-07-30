  • 30.07.2026, 09:22:32
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Lotto: Doppeljackpot geknackt, 2 Millionen Euro gehen nach Wien

Auch beim Joker gab es einen Solo-Gewinn mit 348.000 Euro, die richtige Joker-Zahl wurde in Niederösterreich getippt

Wien (OTS) - 

Die Zahlen 5, 6, 20, 21, 38 und 41 wird ein bzw. eine Wiener:in wohl nun besonders in Erinnerung halten. Sie waren nämlich gestern Abend die Eintrittskarte in den Club der Lotto-Millionäre. Bei der Ziehung am Mittwoch gab es einen einzigen abgegebenen Lotto-Normalschein, der auf dem sechsten von zwölf gespielten Tipps die “sechs Richtigen” angekreuzt hatte. Damit hatte der oder die Gewinner:in den aktuellen Doppeljackpot geknackt und darf sich nun über etwas mehr als 2 Millionen Euro Gewinn freuen.

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um einen Doppeljackpot, auch hier gab es einen Solo-Gewinn. Der Gewinn in der Höhe von 247.000 Euro geht nach Tirol, der Fünfer mit Zusatzzahl wurde mit dem ersten von zwei gespielten Quicktipps erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es hingegen dieses Mal weder bei der ersten noch bei der zweiten Ziehung einen Sechser. Hier wurde die Gewinnsumme, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, daher auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung wurde die Gewinnsumme auf 69 LottoPlus Fünfer aufgeteilt, die jeweils knapp 2.400 Euro erhalten. Bei der zweiten LottoPlus Ziehung gab es 37 LottoPlus Fünfer, die nun jeweils etwas mehr als 4.400 Euro erhalten. Bei der nächsten LottoPlus Runde am Sonntag gibt es eine Aufdotation, damit geht es für den Sechser pro Ziehung um 500.000 Euro.

Joker

In der vergangenen Runde wurde auch der dritte Jackpottopf geleert. Auch beim Joker ging es um einen Jackpot, der in Niederösterreich richtig getippt wurde. Dafür warten auf den oder die Gewinner:in nun mehr als 348.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, den 29. Juli 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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