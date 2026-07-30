ÖVP – Figl: Neos reden über Sonntagsöffnung, setzen aber nichts um

Wien (OTS) -

„Die Neos fordern erneut die Sonntagsöffnung, sitzen aber seit Jahren in der Wiener Stadtregierung, ohne bei diesem Thema irgendetwas durchzusetzen“, reagiert der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl.

Die Wiener Volkspartei spricht sich für mehr Freiheit für die Wiener Wirtschaft aus. „Wien braucht mehr wirtschaftliche Flexibilität. Es darf nicht darum gehen, Unternehmer zur Öffnung zu zwingen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, zusätzliche Nachfrage auch tatsächlich bedienen zu können“, so Figl, der seit Monaten eine Sonntagsöffnung in klar definierten Tourismuszonen fordert.

Kritik übt Figl am Verhalten der Neos in der Koalition: „Die Neos reden über Freiheit für die Wirtschaft, können sich gegenüber der SPÖ aber offenbar überhaupt nicht durchsetzen. Ankündigungen allein schaffen weder Umsatz noch Wertschöpfung.“ „Wien braucht weniger Schlagzeilenpolitik und mehr Vertrauen in Unternehmer, die selbst am besten wissen, wann sich eine Öffnung für ihren Betrieb lohnt. Die Neos zeigen auch in der Wirtschaftspolitik, dass sie in dieser Koalition nur ein Anhängsel der SPÖ sind“, so Figl abschließend.