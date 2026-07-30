  • 30.07.2026, 09:20:32
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Dadvan Yousuf initiiert Pacific Digital Assets Forum für den Pazifik

Unabhängige Initiative fördert Forschung, Bildung und den internationalen Dialog zu digitalen Vermögenswerten und digitaler Finanzregulierung im Pazifik.

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (OTS) - 

Der Unternehmer Dadvan Yousuf hat das Pacific Digital Assets Forum (PDAF) ins Leben gerufen. Die unabhängige Initiative soll den Austausch über digitale Vermögenswerte und digitale Finanzmärkte im pazifischen Raum fördern sowie Forschung, Bildung und den internationalen Dialog unterstützen.

Forum mit langfristiger Ausrichtung

Zu den geplanten Kernprojekten gehören der jährlich erscheinende Pacific Digital Assets Report sowie die Pacific Digital Assets Conference. Der Bericht soll regulatorische Entwicklungen, Markttrends und Innovationen im Bereich digitaler Vermögenswerte analysieren. Bestandteil des Reports wird zudem ein Pacific Digital Assets Regulatory Index sein, der regulatorische Entwicklungen in den pazifischen Inselstaaten vergleichend darstellt.

Vision

"Wirksame Regulierung ist kein Hindernis für Innovation. Sie schafft das Vertrauen, das Innovation zum Wachsen benötigt. Mit dem Pacific Digital Assets Forum möchten wir eine Plattform schaffen, die fundierte Diskussionen, unabhängige Forschung und internationale Zusammenarbeit im Pazifik langfristig unterstützt", erklärt Dadvan Yousuf, Gründungsvorsitzender des Pacific Digital Assets Forum.

Über das Pacific Digital Assets Forum

Das Pacific Digital Assets Forum (PDAF) ist eine unabhängige Initiative mit Schwerpunkt auf Forschung, Bildung und internationalem Austausch im Bereich digitaler Vermögenswerte. Veröffentlichungen und Veranstaltungen dienen dem Wissensaustausch und der Förderung eines faktenbasierten Dialogs.

Weitere Informationen: www.nauru.org

Weitere Informationen zum Pacific Digital Assets Forum

Erfahren Sie mehr über die Ziele, Projekte und aktuellen Entwicklungen des Pacific Digital Assets Forum sowie des Office of the Trade Commissioner of the Republic of Nauru to the United Arab Emirates.

Rückfragen & Kontakt

Office of the Trade Commissioner of the Republic of Nauru to the
United Arab Emirates
E-Mail: [email protected]
Website: https://nauru.org/

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Anhang

Vorschau Bild von Logo des Pacific Digital Assets Forum (PDAF), einer unabhängigen Initiative, die vom Unternehmer Dadvan Yousuf ins Leben gerufen wurde. [PDF, 2.06MB]

Office of the Trade Commissioner of the Republic of Nauru to the United Arab Emirates

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