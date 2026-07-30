ÖAMTC: Zusätzliche Staus wegen "Fernpassdemos" am Samstag in Tirol (+Grafik)

Wien (OTS) -

Die am "Bayernwochenende" zusätzliche Sperre der Fernpassstrecke wird in weiten Teilen Tirols zu erheblichen Staus und Verzögerungen führen, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen.

Zusätzlich zum Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg wird die Fernpass Straße (B179) wegen Abhaltung von Versammlungen in den Bezirken Reutte und Imst am Samstag, 1. August, von 09:45 bis 12:00 Uhr, gesperrt. Im Bereich Reutte/Katzenberg auf Außerferner Seite sowie im Bereich Nassereith/Rastland auf Imster Seite wird die B179 dann laut ÖAMTC nicht befahrbar sein.

Zudem wird die Hahntennjoch Straße (L246) - zum Schutz der Bevölkerung vor möglichem Ausweichverkehr - im gleichen Zeitraum für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umfahrung des Fernpasses über das Hahntennjoch ist damit nicht möglich (ausgenommen Anrainer).

Zwtl: Ausweichstrecken werden Verkehr nicht aufnehmen können

Auf den ohnehin überlasteten Alternativrouten über Rosenheim – Kufstein – Innsbruck, über den Achenpass (B181) oder über die Seefelder Straße (B177) werden sich nach Einschätzung des ÖAMTC Autofahrende in großer Geduld üben müssen. Wer den Samstag als Reisetag überhaupt meiden könnte und z.B. am Sonntag unterwegs ist, wird deutlich besser vorankommen.



AVISO: Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr und Hinweis auf Fernpass-Blockade als Download unter 88.467.613 (3733×2812) (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner .

(Schluss)

Harald Lasser