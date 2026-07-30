Tausende Besucher: Erster globaler AT&S Family Day feierte gelungene Premiere

Leoben (OTS) -

AT&S wollte mehr als nur große Familienfeste abhalten. Das österreichische Technologieunternehmen lud erstmals in der Unternehmensgeschichte an allen weltweiten Standorten die Familien und Angehörigen der 15.000 Mitarbeiter ein, in die Hightech-Welt der Mikroelektronik einzutauchen und die Faszination neuester Technologien zu erleben.

Begonnen hat die Eventserie am 1. Mai am indischen AT&S-Standort Nanjangud, nach Stationen in Shanghai und Chonqging (beide China) und Kulim (Malaysia) endeten die Family Days in Leoben und zuletzt im Juli bei AT&S Fehring. Insgesamt mehr als 8500 Besucher erlebten AT&S hautnah. Der Family Day als Gesamt-Event war ein durchschlagender Erfolg.

Höhepunkte gab es genügend: Bei der Eröffnung in Kulim waren als Special Guests etwa Vorstand und Aufsichtsrat vertreten. An allen Standorten gab es lokales Brauchtum mit Tanz und Musik, Gewinnspiele, Expertentalks, Gastro-Schmankerl und Kinderprogramm. Die AT&S-Maskottchen Substrate-Suzy und PCBilly waren beliebte Fotomotive. Technologie wurde angreifbar, etwa mit dem Roboterhund, dem in Fehring die Kinder hinterherjagten, oder mit Rennsimulatoren, Drohnenparcours und Reinraumanzügen in Leoben, die in Jung und Alt die Neugier weckten.

Menschen machen den Unterschied

Unternehmen werden aber nicht allein durch Technologien und Prozesse geprägt, sondern vor allem durch die Menschen, die täglich ihr Wissen, ihre Kreativität und ihr Engagement einbringen.

Jeder der sechs Family Days stärkte das Gemeinschaftsgefühl. Kollegen begegneten einander außerhalb des Arbeitsalltags, Familien lernten die Menschen hinter den Namen kennen, und Standorte wurden zu Orten der Begegnung.

Respekt, Wertschätzung, Zusammenhalt

„Wenn Familien, Kollegen und die Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder zusammenkommen, entstehen Verbindungen, die Vertrauen schaffen und unseren Zusammenhalt bzw. Teamspirit stärken“ , sagt Gerald Reischl, der als Leiter der Kommunikationsabteilung die Initialzündung zum ersten globalen AT&S Family Day gab.

Mit Michael Mertin gibt es seit dem Vorjahr einen neuen CEO bei AT&S, der nicht nur voll und ganz die Idee des Family Day unterstützte, sondern auch für diese Werte steht. „Unsere Familien sind das Rückgrat unserer Stärke und der Motor für all unsere Kreativität“ , sagte Mertin. „Es ist wichtig zu verstehen, dass wir – alle gemeinsam – ein Unternehmen sind.“

Mit dem ersten weltweiten Family Day setzte AT&S ein klares Zeichen: Innovation beginnt bei Menschen – und nachhaltiger Erfolg wächst dort, wo Arbeit, Zugehörigkeit und Gemeinschaft miteinander verbunden werden.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 15.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net