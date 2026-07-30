Geschäft mit internationalen Konzernen vervierfacht: notarity wird mit Online-Beglaubigungen profitabel

Wien (OTS) -

Dokumenten-Beglaubigungen für große internationale Unternehmen treiben Wachstum an: Wiener Legal-Tech-Unternehmen verdoppelt Gesamtumsatz und wickelt 10.000 digitale Beglaubigungen pro Monat ab.

Fünf Jahre nach der Gründung verzeichnet das Wiener Legal-Tech-Unternehmen notarity einen weiteren Meilenstein: Mit dem gezielten Fokus auf das internationale Corporate-Segment hat notarity den Umsatz im Jahresabstand verdoppelt. Die Zahl digitaler Dokumenten-Beglaubigungen für internationale Unternehmen, Kanzleien und institutionelle Kunden über die Plattform hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht, mehr als 70% des Umsatzes werden mittlerweile international erzielt. „Damit haben wir den Break-even erreicht und den entscheidenden Schritt vom wachstumsstarken Startup zum profitablen Global Champion gemacht“, erklärte notarity-CEO Jakobus Schuster in seiner Bilanz zum Firmenjubiläum.

Seit der Gründung im Sommer 2021 hat ein Netzwerk von aktuell rund 400 Notarinnen und Notaren inzwischen mehr als eine viertel Million digitale Beglaubigungen über die Plattform abgewickelt, monatlich sind es derzeit rund 10.000. Zu den wichtigsten Märkten außerhalb der EU zählen das Vereinigte Königreich, die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Schweiz. „Mit dem Erreichen der Gewinnzone schaffen wir die Grundlage, um unsere internationale Expansion künftig aus einer Position finanzieller Stärke voranzutreiben“, so Schuster.

Große internationale Unternehmen prägen B2B-Geschäft

Gemäß einer Studie von notarity haben erforderliche Notariatsakte die Beschäftigten von Rechtsabteilungen größerer Unternehmen bisher bis zu 60 Arbeitstage pro Jahr gekostet. Denn vielfach haben erforderliche Formvorschriften die Projektzeitpläne und Vertragsabschlüsse von Unternehmen erheblich beeinträchtigt und Reisen quer um den Globus verlangt, um persönlich im Notariat zu erscheinen.

Aktuell nutzen bereits knapp 2.000 internationale Unternehmen mit großteils mehr als 500 Beschäftigten notarity für digitale Notariatsakte. Zu den Nutzern der Plattform zählen internationale Wirtschaftskanzleien wie DLA Piper und Baker McKenzie ebenso wie bekannte internationale Unternehmen unterschiedlicher Branchen – vor allem aus den Bereichen Legal, Consulting & Professional Services, Financial Services & Investment sowie Hersteller im Bereich IT und Markenartikel.

Heimischer Rechtsrahmen schafft internationalen Vorsprung

Elektronische Beglaubigung von Unterschriften und Urkunden über notarity gelten für mehr als 100 Länder. Möglich gemacht hat dies eine bereits 2020 beschlossene Novelle der österreichischen Notariatsordnung. Österreich hat bei digitalen Notariatsleistungen früh eine internationale Vorreiterrolle übernommen und damit die Grundlage für Innovationen geschaffen.

„Unser Produkt entstand unter hohen regulatorischen, datenschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen. Genau diese Standards werden heute international immer wichtiger und haben uns den Eintritt in regulierte Märkte erheblich erleichtert. Grenzüberschreitende Rechtsgeschäfte müssen genauso selbstverständlich digital möglich sein wie Online-Banking oder internationale Videokonferenzen. Europa kann langfristig nur mit einem starken digitalen Binnenmarkt wettbewerbsfähig bleiben. Unser Ziel ist es, die weltweit führende Infrastruktur für digitale Beglaubigungen internationaler Unternehmen bereitzustellen und diese Position in weiteren Märkten auszubauen“, sagt Schuster.

Über notarity

notarity ist ein Legal-Tech-Unternehmen mit Sitz in Wien und ist spezialisiert auf digitale Beglaubigungen und weitere digitale Rechtsdienstleistungen. Rund 400 Notarinnen und Notare unterstützen über die Plattform Unternehmen und Privatpersonen bei der rechtssicheren Abwicklung vollständig digitaler Notariatsakte. Aufbauend auf den frühen rechtlichen Rahmenbedingungen für digitale Notariatsleistungen in Österreich ermöglicht notarity auf diese Weise Online-Beglaubigungen gültig in mehr als 100 Ländern weltweit. Strategischer Schwerpunkt des Unternehmens sind internationale Unternehmen, Kanzleien und institutionelle Kunden. www.notarity.com