  • 30.07.2026, 08:00:33
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WAVE stellt Gefriertrockner-Steuerung auf KI um: Entwicklungszeit sinkt von zwölf auf zwei Wochen

Wiener Anlagenbauer setzt als Erstanwender auf das Steuerungssystem Brain des österreichischen Anbieters Interkey – Einsatz in Serie von 100 Anlagen geplant

Das BRAIN kommt bereits mit der Stromversorgung und steuert bis zu 60 Verbraucher, 32 Kameras, welche als Sensoren fungieren, und bis zu 60 weitere Sensoren.

Unsere Anlagen sind Sondermaschinen in Kleinserie – die Steuerungstechnik war bisher der langsamste und teuerste Teil jedes Projekts. Mit Brain beschreibt unser Techniker die Anlage und die Steuerung entsteht im Dialog. Die Inbetriebnahme in zwei statt zwölf Wochen verändert unsere Kalkulation grundlegend

Michael Marcovici, Geschäftsführer der Wave Trockensysteme GmbH

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Wien (OTS) - 

Die WAVE Trockensysteme GmbH steuert ihre industriellen Gefriertrockner künftig mit Brain, einem KI-basierten Steuerungssystem von Interkey. Statt SPS-Code in einer Engineering-Umgebung zu programmieren, beschreibt der Techniker die Anlage in natürlicher Sprache – Heizungen, Motoren, Sensoren, Sollwerte, Sicherheitsgrenzen. Ein KI-Agent, der direkt im Schaltschrank läuft, erzeugt daraus die Steuerungslogik, baut die Bedienoberfläche, konfiguriert die Alarmierung und führt durch die Inbetriebnahme. Auf der ersten Produktionsanlage von WAVE verkürzte sich die Entwicklungszeit für kundenspezifische Anwendungen damit von zwölf auf zwei Wochen.

Steuerungstechnik als Engpass im Sondermaschinenbau

WAVE fertigt Gefriertrocknungsanlagen in Kleinserie und kundenspezifischen Ausführungen. Der mechanische Aufbau dauert dabei Wochen – SPS-Programmierung, HMI-Design und Inbetriebnahme dauerten bisher Monate und jede Konstruktionsänderung löste den Aufwand erneut aus. Nach dem Ergebnis der ersten Produktionsanlage plant WAVE den Einsatz von Brain in einer Serie von 100 Gefriertrocknern.

Unsere Anlagen sind Sondermaschinen in Kleinserie – die Steuerungstechnik war bisher der langsamste und teuerste Teil jedes Projekts. Mit Brain beschreibt unser Techniker die Anlage und die Steuerung entsteht im Dialog. Die Inbetriebnahme in zwei statt zwölf Wochen verändert unsere Kalkulation grundlegend“, sagt Michael Marcovici, Geschäftsführer der WAVE Trockensysteme GmbH.

Ohne Cloud und mit klaren Grenzen für die KI

Brain arbeitet vollständig offline: Steuerung, KI-Agent und Datenaufzeichnung laufen ohne Cloud-Anbindung, Prozessdaten verlassen das Werk nicht. Was der KI-Agent an einer Anlage tun darf, regelt ein fünfstufiges Berechtigungsmodell vom reinen Lesen bis zu sicherheitskritischen Eingriffen; jede Aktion wird in einem unveränderlichen Protokoll dokumentiert. Not-Aus und Hardware-Überwachung bleiben von der KI unabhängig.

Der Engpass im Maschinenbau ist längst nicht mehr die Mechanik, sondern die Steuerungssoftware. Brain macht aus Monate dauerndem Engineering ein Gespräch mit der Maschine“, sagt Interkey-Gründer Moritz Marcovici.

Verfügbarkeit

Brain wird als komplette Hardware ausgeliefert – Steuerung, I/O, Bedienoberfläche und KI-Agent in einem Schaltschrank – und ist ab dem dritten Quartal 2026 verfügbar. Informationen, Produktfilme und Reservierungen unter www.interkey.com. Interkey wurde von Moritz Marcovici gegründet; Brain wurde in enger Zusammenarbeit mit WAVE als Pilotanwender zur Serienreife entwickelt. Zur Skalierung von Serienfertigung und Vertrieb ist Interkey offen für Gespräche mit strategischen Partnern und Investoren.

Über WAVE

Die WAVE Trockensysteme GmbH mit Sitz in Wien entwickelt und fertigt Gefriertrocknungsanlagen von der kompakten 25-kg-Klasse bis zu kontinuierlich arbeitenden Industrieanlagen. WAVE-Anlagen sind bei Lebensmittel-, Petfood- und Pharmaproduzenten in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und Asien im Einsatz. www.wave.cc

„BRAIN“, KI für Maschinen

Erfahren Sie mehr über die AI-basierte Steuerung von Maschinen.

Rückfragen & Kontakt

Interkey – Moritz Marcovici
[email protected]
Tel.: +436644572127
www.interkey.com

WAVE Trockensysteme GmbH – Michael Marcovici, CEO
[email protected]
Tel.: +43 699 15852848
www.wave.cc

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Vorschau Bild von Das BRAIN kommt bereits mit der Stromversorgung und steuert bis zu 60 Verbraucher, 32 Kameras, welche als Sensoren fungieren, und bis zu 60 weitere Sensoren. [Bild, 169.86KB]
Vorschau Bild von Schon ab 2027 sollen die ersten Maschinen von WAVE mit BRAIN ausgestattet werden. Kunden können dann auch selbstständig mittels KI ihre Maschinen programmieren. [Bild, 673.56KB]
Vorschau Bild von Ab 2027 sollen einige der WAVE Maschinen, wie diese IC570, mit BRAIN statt Siemens SPS ausgeliefert werden. [Bild, 235.38KB]

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