- 30.07.2026, 07:08:32
- /
- OTS0002
Eilt PK; Heute 11 Uhr FPÖ-Wien Nepp/Krauss: SO IST WIEN NICHT
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
SO IST WIEN NICHT - Neue Entwicklungen im System Ludwig/Ruck
Teilnehmer: FPÖ-Wien Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss
Zeit: Donnerstag 30. Juli 2026, 11.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW