Eilt PK; Heute 11 Uhr FPÖ-Wien Nepp/Krauss: SO IST WIEN NICHT

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

SO IST WIEN NICHT - Neue Entwicklungen im System Ludwig/Ruck

Teilnehmer: FPÖ-Wien Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss

Zeit: Donnerstag 30. Juli 2026, 11.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452