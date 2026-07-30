AFS-Freiwillige bereiten die Ankunft internationaler Gastkinder vor

Wien (OTS) -

Während für viele die Sommerferien Erholung bedeuten, beginnt für die Freiwilligen von AFS Austauschprogramme für interkulturelles Lernen die intensivste Zeit des Jahres. Anfang September werden rund 60 Austauschschüler*innen aus aller Welt in Österreich erwartet. Damit ihr Austauschprogramm erfolgreich starten kann, laufen die Vorbereitungen bereits seit Monaten auf Hochtouren.

Wenn die Auslandsprogramme starten, erinnere ich mich gerne daran, wie aufgeregt ich selbst damals war, meine Gastfamilie kennenzulernen. Ich freue mich schon darauf, die diesjährigen Schüler:innen und Gastfamilien zu treffen und zu sehen, wie sie gemeinsam an der Erfahrung wachsen. Diese Entwicklung als Freiwilliger begleiten zu dürfen, ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes. - Silvan Zingerle, AFS Vorstandsvorsitzender und Freiwilliger

Warum bei AFS engagieren?

Seit mehr als 70 Jahren ermöglicht AFS jungen Menschen interkulturelle Lernerfahrungen, getragen von einem Netzwerk engagierter Ehrenamtlicher. Die Freiwilligen begleiten die Jugendlichen während ihres Aufenthalts, unterstützen Gastfamilien und stehen bei Fragen oder Herausforderungen als Ansprechpersonen zur Verfügung. Mit ihrem freiwilligen Engagement schaffen sie die Grundlage dafür, dass aus Fremden Familien und aus kulturellen Unterschieden wertvolle Lernerfahrungen werden.

Ob beim gemeinsamen Keksebacken zur Weihnachtszeit oder im normalen Alltag: Ein Gastkind aufzunehmen bedeutet, ein neues Familienmitglied zu gewinnen. Als mehrfache Gastmutter erfüllt es mich jedes Mal wieder mit Freude zu sehen, wie durch diese Erfahrung lebenslange Verbindungen geschaffen werden. - Elisabeth Bierbaum, AFS-Gastmutter

Selber aktiv werden: Gastfamilien für den Herbst gesucht

Damit alle Jugendlichen wie geplant nach Österreich kommen können, sucht AFS derzeit noch ehrenamtliche Gastfamilien für einige der ankommenden Austauschschüler*innen.

Man muss es in aller Deutlichkeit sagen: Ohne Gastfamilien findet kein Austausch statt – sie sind das Herz unserer Organisation. Unsere Gastfamilien sind nicht bloß Unterkunft und Verpflegung, sondern der sichere Hafen und die Brücke in eine neue Kultur. In einer Zeit, die oft unübersichtlicher wird, zeigen sie jeden Tag aufs Neue, wie gelebte Toleranz am Frühstückstisch aussieht. - Maria Radovic, AFS Gastfamilie und Freiwillige

Gastfamilie können fast alle werden: Familien mit oder ohne Kinder, Paare, Alleinerziehende oder alleinlebende Personen. Entscheidend sind Offenheit und die Bereitschaft, einen jungen Menschen für einige Monate am eigenen Alltag teilhaben zu lassen. Die ehrenamtlichen AFS-Freiwilligen und das hauptamtliche Team begleiten Gastfamilien während des gesamten Austauschs und stehen jederzeit unterstützend zur Seite.