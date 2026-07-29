- 29.07.2026, 19:26:02
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„Als Bundeskanzler bin ich nicht allmächtig“
"Talk Spezial" mit Bundeskanzler Christian Stocker - jetzt verfügbar bei ServusTV On
In einem 30-minütigen Gespräch im Bundeskanzleramt fühlt Michael Fleischhacker Bundeskanzler Christian Stocker auf den Zahn. Ein Interview über die Bilanz der Dreierkoalition, ihre jüngsten Reformen, die Causa Ruck und die Frage, wie handlungsfähig diese Regierung tatsächlich ist.
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