  • 29.07.2026, 17:45:32
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Liaoning: Wo industrielle Stärke auf ungezähmte Wildnis trifft

Shenyang, China (OTS) - 

Liaoning liegt an einem strategisch wichtigen Tor zum Nordosten Chinas und blickt auf eine mehr als 5.000 Jahre alte Zivilisationsgeschichte zurück. Die archäologische Stätte der Hongshan-Kultur in Niuheliang markiert die Anfänge der prähistorischen Zivilisation Chinas. Der Kaiserpalast von Shenyang und die Große Mauer am Wasser bewahren das historische Erbe der Ming- und Qing-Dynastien. Immaterielles Kulturerbe wie die Jadeschnitzkunst von Xiuyan und der traditionelle mandschurische Scherenschnitt führen zugleich den Geist ostasiatischer Handwerkskunst fort.

Als Wiege der Industrie der Volksrepublik China bildete diese Region einst das Rückgrat der industriellen Entwicklung des Landes. Heute erlebt Liaoning durch intelligente Fertigung und digitale Transformation einen neuen Aufschwung. Die Küste der Bohai-Bucht, die Feuchtgebiete des Roten Strandes und die schneebedeckten Wälder prägen die unverwechselbare Landschaft Nordchinas, in der raue Herzlichkeit und Weltoffenheit miteinander verschmelzen.

Liaoning überwindet überkommene Klischees: Diese geschichtsträchtige und zugleich von Innovationskraft erfüllte Region öffnet sich der Welt mit einer dynamischen und facettenreichen Identität.

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