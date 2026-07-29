Convention4u 2026: Wie Business Events zu Räumen für Innovation und bessere Entscheidungen werden

Zell am See (OTS) -

Drei Tage lang stand von 22.-24. Juni bei der Convention4u im Ferry Porsche Congress Center Zell am See die Frage im Mittelpunkt "wie müssen Business Meetings gestaltet werden, damit sie auch in Zeiten von KI, gesellschaftlichem Wandel und wirtschaftlicher Unsicherheit Orientierung und Wirkung entfalten?“.

Den feierlichen Auftakt bildete heuer die Verleihung des Österreichischen Innovationspreises Tourismus (ÖIT) durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, bei der auch mehrere Mitgliedsbetriebe des Austrian Convention Bureau ausgezeichnet wurden. Damit wurde bereits zu Beginn der Stellenwert der Meetingindustrie für den heimischen Tourismus sowie deren Innovationskraft verdeutlicht.

Kongresse als Begegnungsräume für Inspiration und Entscheidungsfindung

Einen inhaltlichen Höhepunkt setzte der Live-Podcast „Framing the Future of Business Events. Wie wir besser Entscheidungen treffen“ mit Viktor Mayer-Schönberger und Host Urs Treuthardt.

Die zentrale Botschaft war: Kongresse dürfen nicht länger ausschließlich Orte der Informationsvermittlung sein. In einer Zeit, in der Wissen jederzeit verfügbar ist, liegt ihr Mehrwert darin, Begegnungen zu ermöglichen, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und damit bessere Entschlüsse zu fördern.

Gerade angesichts von Künstlicher Intelligenz, wirtschaftlicher Unsicherheit und sich wandelnden Geschäftsmodellen brauche es Formate, die Orientierung geben und kreatives Denken fördern.

Innovation braucht Mut, Geschwindigkeit und Kreativität

Auch Raphael Gielgen, Trendscout Future of Work Life & Learn bei Vitra, machte in der Eröffnungskeynote deutlich, dass erfolgreiche Organisationen künftig weniger durch bestehendes Wissen als vielmehr durch ihre Fähigkeit geprägt werden, schnell zu lernen, mutige Entscheidungen zu treffen und neue Perspektiven zuzulassen. Kreativität, Offenheit und die Bereitschaft, Gewohntes loszulassen, seien entscheidende Voraussetzungen, um Innovation aktiv zu gestalten.

Female Career: Führung sichtbar machen

Ein weiterer Programmpunkt war die Session „Female Career – Storys von Führungspersönlichkeiten“, die als Weiterentwicklung der Initiative ACB Women in Congress stattfand.

Weibliche Führungspersönlichkeiten aus der Meetingbranche berichteten offen über ihren Karriereweg – von Chancen und Erfolgen ebenso wie von Zweifeln, Umwegen und Herausforderungen. Im Mittelpunkt stand der persönliche Erfahrungsaustausch darüber, was moderne Führung heute bedeutet und warum gegenseitige Unterstützung und sichtbare Vorbilder entscheidend für die Weiterentwicklung der Branche sind.



" Mit Women in Congress möchten wir Frauen ermutigen, Verantwortung zu übernehmen, Erfahrungen zu teilen und sich gegenseitig zu stärken. Eine innovative Branche braucht vielfältige Perspektiven und Führung, die unterschiedliche Lebensrealitäten sichtbar macht. ", erläutert ACB Präsidentin Renate Androsch-Holzer.

Destination als Teil des Programms

Ganz im Sinne des Kongressmottos wurde auch die Destination selbst zum Programm. Das Ferry Porsche Congress Center, die umliegende Bergwelt und der Zeller See wurden bewusst in das Kongresserlebnis integriert. Reflexionsphasen am Berg, Begegnungen am See und zahlreiche interaktive Formate schufen Räume für neue Gedanken und intensive Gespräche.

„ Innovation entsteht selten im Sitzungssaal allein. Sie setzt voraus, aus gewohnten Denkmustern auszubrechen. Dafür braucht es Orte, die Perspektivwechsel ermöglichen und Menschen aus ihrem gewohnten Arbeitsalltag herausholen. Welche wichtige Rolle Bewegung wie auch Zeit in der Natur dabei spielt, wird bei Kongressen oft unterschätzt. Umso wichtiger ist es uns, diese Elemente in unserem Tagungslabor zu integrieren. Zell am See bietet dafür die perfekten Rahmenbedingungen. “, führt Marie Lechner, ACB Geschäftsführerin, aus.

Branchentreff mit Signalwirkung

Für das Austrian Convention Bureau ist die Convention4u weit mehr als ein Jahreskongress. Das Tagungslabor versteht sich als Plattform, auf der die österreichische Meetingbranche gemeinsam Zukunft gestaltet.

Sandra Neukart, COO Österreich Werbung, äussert sich: " Die Convention4u zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Innovationskraft in der Meetingindustrie steckt. Gerade in Zeiten des Wandels brauchen wir Orte, an denen Wissen geteilt, neue Kooperationen entstehen und gemeinsam an den Herausforderungen der Zukunft gearbeitet wird. Dieser Austausch ist essentiell für eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit. "

Die gesamte Veranstaltung einschließlich Rahmenprogramm wurde nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens bereits zum 17. Mal als Green Meeting (UZ 62) durchgeführt und unterstrich damit den Anspruch, Innovation und Nachhaltigkeit gemeinsam weiterzudenken.

Starke Partnerschaften

Die Convention4u 2026 wurde mit der Unterstützung starker Partner ausgerichtet. Das Ferry Porsche Congress Center als Locationpartner sowie das Salzburg Convention Bureau als Destinationspartner waren nicht nur Hauptsponsoren der Tagung, sondern trugen mit ihrer lokalen Expertise auch wesentlich zur Gestaltung des Programms bei.

„ Ein herzlicher Dank gilt allen Sponsoren, Supportern sowie auch unserem strategischen Partner, der Österreich Werbung, die alle zum Gelingen des Tagungslabors 2026 beigetragen haben. “, so Marie Lechner.

Mit zahlreichen neuen Impulsen und Ideen für den Arbeitsalltag machte die C4u 2026 laut Androsch-Holzer deutlich: „ Die Zukunft der Business Events entsteht dort, wo Menschen zusammenkommen, Perspektiven wechseln und gemeinsam mutig neue Wege gehen. “

Fortsetzung folgt: Die nächste Convention4u findet von 5.-7. Juli 2027 in den Lechwelten, Lech (Vorarlberg) statt.