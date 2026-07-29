  • 29.07.2026, 14:11:02
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Grüne Wien/Kraus zu neuen Enthüllungen in der Causa Ruck: „Bürgermeister Ludwig muss jetzt zeigen, auf welcher Seite er steht"

Wien (OTS) - 

Die neuen Enthüllungen in der Causa rund um Aussagen des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck offenbaren die tiefen Verstrickungen der Wiener SPÖ in ein System aus Freunderlwirtschaft und Hinterzimmerpolitik: Laut Medienberichten soll ausgerechnet der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien die geheime Tonaufnahme angefertigt haben. Auch der Donaustädter SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy soll an dem Treffen teilgenommen haben. "Die Verstrickungen der Wiener Männerbünde nehmen immer absurdere Ausmaße an. Jetzt beginnen sie offenbar schon, sich gegenseitig zum Notar zu schleppen. Was dabei auffällt: Niemand dementiert die von "profil" und "Krone" veröffentlichten Aussagen rund um Sexismus, Postenschacher und Machtmissbrauch", sagt der Parteivorsitzende der Grünen Wien, Peter Kraus.

Auffällig ist außerdem, dass sich Bürgermeister Ludwig zu den Vorwürfen bislang mit keinem Wort geäußert hat, aber seinem langjährigen Freund Walter Ruck offenbar weiterhin die Treue hält. "Während viele in der ÖVP – allen voran Frauen wie Maria Rauch-Kallat – die inakzeptablen Aussagen klar verurteilen, schweigt Bürgermeister Ludwig zu den Vorwürfen von Sexismus und Postenschacher. Der Bürgermeister muss endlich Farbe bekennen. Auf welcher Seite steht er: auf der Seite von Freunderlwirtschaft, Sexismus und des Zudeckens oder auf der Seite von Aufklärung, Transparenz und Feminismus? Es ist höchste Zeit, das Vertrauen der Wienerinnen und Wiener in die Politik wiederherzustellen", so Kraus abschließend.

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