Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel: Mit Too Good To Go noch mehr sparen

Wien (OTS) -

Sommerurlaub, Freizeitaktivitäten und hohe Lebensmittelpreise belasten das Budget vieler Haushalte. Zwar soll die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel entlasten, sie gilt jedoch nicht für alle Lebensmittel: etwa viele Backwaren oder Restaurantgerichte sind davon ausgenommen. Wer beim Einkauf bewusst plant und Lebensmittel rettet, kann zusätzlich sparen.

Über die Too Good To Go App können überschüssige Lebensmittel von Restaurants, Bäckereien und Supermärkten zu einem vergünstigten Preis gerettet werden. Schon ein gerettetes Überraschungssackerl pro Woche kann rund 430 Euro Ersparnis pro Jahr bringen, zwei Lebensmittelpakete pro Monat sogar rund 540 Euro.

Praktische App-Funktionen wie Filter, Favoriten mit Push-Benachrichtigungen oder die „Ask-a-friend“-Funktion machen die Suche und Abholung besonders einfach. Ergänzt wird das Angebot durch Lebensmittelpakete von Herstellern mit bis zu 60 % reduzierten Markenprodukten, die zB. aufgrund von Überproduktion nicht mehr regulär verkauft werden, obwohl sie einwandfrei genießbar sind.