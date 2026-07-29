  • 29.07.2026, 13:54:02
  • /
  • OTS0090

Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel: Mit Too Good To Go noch mehr sparen

Überraschungssackerl
Wien (OTS) - 

Sommerurlaub, Freizeitaktivitäten und hohe Lebensmittelpreise belasten das Budget vieler Haushalte. Zwar soll die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel entlasten, sie gilt jedoch nicht für alle Lebensmittel: etwa viele Backwaren oder Restaurantgerichte sind davon ausgenommen. Wer beim Einkauf bewusst plant und Lebensmittel rettet, kann zusätzlich sparen.

Über die Too Good To Go App können überschüssige Lebensmittel von Restaurants, Bäckereien und Supermärkten zu einem vergünstigten Preis gerettet werden. Schon ein gerettetes Überraschungssackerl pro Woche kann rund 430 Euro Ersparnis pro Jahr bringen, zwei Lebensmittelpakete pro Monat sogar rund 540 Euro.

Praktische App-Funktionen wie Filter, Favoriten mit Push-Benachrichtigungen oder die „Ask-a-friend“-Funktion machen die Suche und Abholung besonders einfach. Ergänzt wird das Angebot durch Lebensmittelpakete von Herstellern mit bis zu 60 % reduzierten Markenprodukten, die zB. aufgrund von Überproduktion nicht mehr regulär verkauft werden, obwohl sie einwandfrei genießbar sind.

Rückfragen & Kontakt

Heroes&Heroines
Tomas Veres Ruzicka
Telefon: +436644400623
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.heroes-heroines.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Überraschungssackerl [Bild, 1.3MB]

Too Good To Go

Rückfragen & Kontakt

Heroes&Heroines
Tomas Veres Ruzicka
Telefon: +436644400623
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.heroes-heroines.com

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright