Wien und Ljubljana arbeiten in Zukunft noch enger zusammen

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig heute, Mittwoch, eine hochrangige Delegation der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, geleitet von Bürgermeister Zoran Janković sowie Magistratsdirektor Miha Verbič, begrüßt. Dabei kamen die beiden Bürgermeister überein, dass sich auf Grundlage der bisher unterzeichneten Kooperationsvereinbarungen die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Städten äußerst positiv und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger beider Städte weiterentwickelt haben. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, die Zusammenarbeit durch eine weitere Vereinbarung fortzusetzen und zu vertiefen. Künftig soll besonders in den Bereichen öffentlicher Verkehr, nachhaltige Mobilität, sozialer Wohnbau, Sozialpolitik sowie nachhaltiger Tourismus verstärkt zusammengearbeitet werden.

„Damit erweitern wir unsere Zusammenarbeit genau in jenen Bereichen, die für die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger von besonderer Bedeutung sind“, betonte Ludwig. „Städtepartnerschaften sind weit mehr als die Pflege freundschaftlicher Beziehungen. Sie sind Innovationspartnerschaften. Denn jede Stadt muss Antworten auf ähnliche Fragenstellungen entwickeln. Niemand muss auf all diese Fragen allein Antworten finden. Das ist die eigentliche Stärke Europas: Wir teilen Wissen. Wir teilen Erfahrungen. Und wir teilen den Mut, neue Wege zu gehen.“

Ljubljana habe in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Wer heute durch Ljubljana gehe, erlebe eine Stadt, die „den öffentlichen Raum konsequent den Menschen zurückgegeben hat. Fußgängerinnen und Fußgänger stehen im Mittelpunkt. Nachhaltige Mobilität ist gelebter Alltag. Historisches Erbe und moderne Stadtentwicklung werden nicht als Gegensatz verstanden, sondern als Bereicherung. Ljubljana zeigt eindrucksvoll, wie eine europäische Hauptstadt internationale Maßstäbe setzen kann.“

Abschließend dankte Bürgermeister Ludwig auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Stadtverwaltungen für das große Engagement, mit dem diese Partnerschaft seit vielen Jahren gelebt wird.

(Schluss) red/sir